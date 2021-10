David Cronenberg spera che Crimes of the Future possa essere inaugurato a Cannes

David Cronenberg non torna dal cinema dal 2014, con Maps to the Stars

David Cronenberg è uno dei più noti e apprezzati cineasti del mondo, con capolavori alle spalle del calibro de La mosca (1986), Il pasto nudo (1991), A History of Violence (2005) e molto altro ancora. Il film-maker, che di recente ha pubblicato sul web uno spaventoso cortometraggio dove viene rappresentata la sua morte, non solca il grande schermo dal 2014, quando è uscito il suo Maps to the Stars. Da quel momento in poi, l’artista non ha visto artisticamente più la sala, ma niente paura, l’attesa sta per esaurirsi.

David Cronenberg, infatti, è al lavoro su Crimes of the Future, film sci-fi con un cast stellare che, a detta dello stesso autore in una recente intervista per NOW Magazine, ha già terminato la produzione per ciò che concerne le riprese. Tutto il resto, tra post-produzione, musica e montaggio lo terrà impegnato almeno fino a primavera del prossimo anno, quando, secondo le sue più rosee aspettative, potrebbe essere presentato al Festival di Cannes del 2022, che si tiene appunto a maggio. Inoltre, ad un altro giornale canadese, The Globe & Mail, Cronenberg ha svelato che Netflix gli ha recentemente rifiutato un progetto. Le sue parole in merito sono piuttosto dure e anche sarcastiche.

La mia esperienza con loro è stata esattamente la mia esperienza con gli studi in generale. Sono brillanti, alfabetizzati; sanno cose. Ma sotto, hanno paura. Dicono: “Amiamo il tuo lavoro”. Poi dai loro qualcosa e loro dicono: “Vogliamo lavorare con te, ma non su questo”.

Vi ricordiamo che Crimes of the Future vede la presenza di Scott Speedman nel ruolo di Lang Daughtery, Viggo Mortensen che presta il volto a Saul Tenser, Kristen Stewart, Yorgos Karamihos che incarna Brent Boss, Léa Seydoux nella parte di Caprice e molti altri ancora. Attendiamo fiduciosi nuove informazioni riguardo la pellicola di David Cronenberg.

