Daredevil: Charlie Cox rompe il silenzio sul suo ritorno!

Daredevil si è conclusa su Netflix nel 2018

Daredevil è senza dubbio uno dei personaggi più interessanti del mondo de La Casa delle Idee e lo show di Netflix, andato in onda tra il 2015 e il 2018 ha contribuito a portare, in pompa magna sul piccolo schermo, una versione fantastica del personaggio con il volto di Charlie Cox (Stardust, La teoria del tutto). Dopo la chiusura dello show a causa del fallimento progettuale che ha coinvolto anche Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher, Luke Cage e The Defenders, non abbiamo sentito più nominare il personaggio fino a poco tempo fa, quando è stato annunciato che in un film Marvel in particolare, il supereroe sarebbe tornato. Ovviamente nelle prossime righe faremo degli SPOILER, quindi se non volete ascoltare oltre non proseguite.

Ebbene, abbiamo avuto la conferma che, all’interno di Spider-Man: No Way Home, Daredevil appare brevemente, in borghese, nelle vesti di Matt Murdock, la sua identità da avvocato penalista. Detto questo, il suo ruolo nella pellicola è molto marginale e si limita ad un semplicissimo cameo. Quale sarà quindi il futuro del personaggio tenendo anche conto dell’apparizione di Kingpin (Vincent D’Onofrio) in Hawkeye? A rispondere alla domanda è intervenuto lo stesso Charlie Cox, che, in un’intervista per Supanova, ha spiegato di non sapere nulla su ciò che accadrà, ma che lo entusiasma l’idea di partecipare a dei crossover che potrebbero portare il supereroe su dei livelli mai visti prima. Di seguito il suo discorso completo.