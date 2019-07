Luca Miniero torna dietro la macchina da presa per dirigere Cops – Una banda di poliziotti, la nuova commedia originale prodotta da Sky e Drymedia

Dopo il successo di film come Benvenuti al Sud, il sequel Benvenuti al Nord e Sono tornato, Luca Miniero torna dietro la macchina da presa per dirigere Cops – Una banda di poliziotti, la nuova produzione originale Sky con Drymedia. La commedia sarà divisa in due storie, che racconteranno con irriverenza e sarcasmo un pezzo della provincia italiana, dove opera un gruppo di poliziotti.

Cops – Una banda di poliziotti vedrà infatti i protagonisti costretti a tutto pur di procurarsi del lavoro da svolgere:

Poliziotti per caso, che diventano poi poliziotti per scelta, i cops orbitano intorno alla centrale di Polizia di Apulia, in un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. Il commissariato è destinato a chiudere per assenza di crimini e per il gruppo di poliziotti c’è solo una possibilità per non essere licenziati: creare loro stessi dei reati in città.

Il film vedrà la presenza di un cast corale davvero ricco, guidato da Claudio Bisio e composto da Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito. Cops – Una banda di poliziotti mescola commedia e poliziesco, portando sullo schermo una serie di personaggi carichi di debolezze e difetti, ma anche di tanta umanità e simpatia. Tra loro troveremo il Commissario Cinardi (Bisio), appena arrivato a Apulia che, dopo una gloriosa carriera nell’arma, sogna solo la pensione; la dirigente della Polizia di Stato Margherita Nardelli (Rocca), inviata ad Apulia per far chiudere il commissariato; Benedetto Starace alias Benny The Cop (Mandelli), ossessionato dai polizieschi americani; Nicola O’Sic (Sermonti), ex playboy e uomo d’azione, ora diventato completamente indolente e sposato con Maria Crocifissa (Bevilacqua), agente di Polizia ad Apulia. E poi ancora Tonino, padrone del chiosco fuori la Questura, Tommaso, centralinista del commissariato e Anaconda, il boss della zona “fuori Apulia”.

Luca Miniero ha definito Cops – Una banda di poliziotti, l’ennesimo esempio di come la commedia sia il linguaggio perfetto per raccontare la nostra realtà:

Una commedia che legge il contemporaneo grazie ad uno strepitoso cast di attori. Una commedia che racconta la nostra realtà e dimostra come il linguaggio della commedia, sia probabilmente il più adatto, a descrivere le contraddizioni del nostro tempo e del nostro paese. Una commedia che rivela la sua originalità nella mescolanza dei generi, dalla Commedia al Poliziesco.

Anche Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, ha dichiarato il suo entusiasmo per questo nuovo progetto:

Cops conferma ed evolve l’impegno di Sky nel filone comedy, genere molto apprezzato dal nostro pubblico, puntando a costruire storie di successo, nel solco di quanto facciamo già da più di un decennio con il drama», ha dichiarato Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia.

Sceneggiato dallo stesso Miniero, Cops – Una banda di poliziotti è ispirato a Kops, film svedese del 2003. Le riprese si stanno svolgendo in questi giorni in Puglia, tra la zona di Lecce e Brindisi, e si sposteranno poi a Roma. Il film sarà presto disponibile in esclusiva su Sky Cinema.