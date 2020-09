Chris Evans è salito in vetta nelle tendenze di Twitter dopo aver pubblicato per errore una sua foto nudo

Sabato sera a luci rosse per Chris Evans, celebre interprete di Captain America. L’attore statunitense, tra i più amati del Marvel Cinematic Universe, è sempre molto attivo sui social e tende a pubblicare soprattutto scatti che lo ritraggono in versione casalinga al fianco del suo amato cane, Dodger. Nelle scorse ore, però, queste tenere foto hanno lasciato spazio a qualcosa di ben più osé, talmente imprevedibile da aver spiazzato tutti gli ammiratori di Evans.

In una delle sue stories su Instagram, infatti, è spuntata la foto delle sue parti intime: nonostante abbia subito notato l’autogol e quindi cancellato velocemente la foto, l’attore non ha potuto evitare che lo scatto venisse screenshottato e diventasse virale sul web. C’è chi ha condiviso la foto commentando con ironia, chi ha invece chiesto di non farla girare come forma di rispetto nei confronti di Chris Evans che molto probabilmente non sta vivendo molto bene questa improvvisa attenzione non richiesta.

Ormai sui social è partito un tam tam talmente veloce e capace di coinvolgere persone da ogni parte del mondo da far sì che il nome di Chris Evans salisse subito in cima alle tendenze di Twitter.

