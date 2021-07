Can Yaman e Diletta Leotta: un’inequivocabile foto conferma il matrimonio imminente

Can Yaman, attore e modello turco, e Diletta Leotta, conduttrice televisiva e radiofonica italiana, sono una delle coppie più amate e famose del panorama televisivo italiano, con un seguito di fan anche in Turchia. L’interesse di media e pubblico si è concentrato su di loro per mesi e ancora oggi vengono rubati scatti a momenti di vita quotidiana e vacanze romantiche; vittime anche del così detto “gossip veleno” con risposte e post su Instagram che hanno guadagnato milioni di like e commenti di supporto, i due tornano a far parlare di sé con un’ultima notizia inaspettata. I fan erano divisi tra chi aspettava quest’annuncio e chi invece temeva che la coppia si sarebbe lasciata senza la promessa di amore eterno, e invece la coppia sembra stia proprio per convolare a nozze.

Can Yaman, Diletta Leotta e il matrimonio in vista

Da Antenna Sicilia a Mediaset fino a Sky, conducendo nel 2016 il campionato europeo di calcio 2016 insieme ad Ilaria D’Amico, Diletta Leotta è una delle conduttrici televisive italiane più richieste e conosciute. Approdata poi su DAZN, nel febbraio 2020 ha affiancato Amadeus, per 2 serate, alla conduzione del Festival di Sanremo. Della stessa fama e popolarità è protagonista Can Yaman, che dopo Bitter Sweet e DayDreamer – Le ali del sogno, è tornato protagonista di Mr. Wrong – Lezioni d’amore, per non parlare del clamore che ha fatto la pubblicità della De Cecco diretta da Ferzan Özpetek, dove è stato affiancato da Claudia Gerini. Dopo le foto della vacanza in Turchia, arrivano quelle a Milano dove si può vedere Diletta Leotta con un anello all’anulare sinistro che sembra proprio un anello di fidanzamento. Ma la conferma è arrivata dal padre dell’attore che ha dichiarato: “il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno“.