L’attore caratterista Caesar Cordova è morto all’età di 84 anni

Caesar Cordova è meglio conosciuto per essere apparso in film di gangster al fianco di Al Pacino. Variety ha riportato la notizia della scomparsa dell’artista, che è avvenuta per cause naturali nella giornata di mercoledì ad Atlantic City, nel New Jersey.

Cordova lascia la moglie Gladys Gomez; i loro quattro figli Panchito Gomez, Luis Gomez, Ana Sanchez Gomez ed Elena Gomez Martinez, e tre figli da un precedente matrimonio Damarys Cordova, Abigail Cordova e Jesse Cordova. Nato nel 1936 a Porto Rico, l’attore aveva 84 anni al momento della sua morte. Sebbene abbia iniziato la sua carriera di attore in televisione, è probabilmente meglio conosciuto per essere apparso in film come Carlito’s Way, dove interpretava il barbiere, e Scarface, dove interpretava il cuoco di un taco stand; entrambi di fronte al grande Al Pacino. Alcuni dei suoi altri ruoli cinematografici includono apparizioni in Where the Buffalo Roam con Bill Murray, Nighthawks con Sylvester Stallone e Billy Dee Williams, Cutter’s Way con Jeff Bridges e Shark’s Treasure. L’artista si è anche dilettato in TV per tutto il corso della sua carriera facendo delle apparizioni in alcuni episodi di Kojak, The A-Team e Cagney & Lacey. È anche apparso a Broadway nello spettacolo “Does a Tiger Wear a Necktie?”, altra collaborazione con Al Pacino.

Il già citato figlio di Cordvoa, Panchito Gómez, ha seguito suo padre nel mondo della recitazione. All’inizio degli anni ’70 l’attore ha incoraggiato quindi il filgio Gómez a continuare a recitare, facendogli fare un’audizione per una parte nella seconda stagione di Sesame Street per The Children’s Television Workshop. Gómez ha fatto un’audizione con Raúl Juliá e sarebbe così diventato il primo attore bambino nominato nei titoli di coda della serie.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO