Brad Pitt: chi sono per lui gli uomini più belli del mondo? In lista c’è anche “quello st****o” di George Clooney!

Brad Pitt in una recente intervista rilasciata per Vogue, ha espresso la propria opinione “su chi pensa siano gli uomini più belli del mondo, passato e presente”. Alla domanda, il celebre attore americano, ha prontamente risposto in questo modo: “Beh, sai, nel mondo della recitazione, perché fa parte del mio lavoro quotidiano… di immediato sarebbe Paul Newman”. A questo Pitt ha poi aggiunto: “Perché è invecchiato in modo così elegante e dai resoconti era [un uomo] veramente speciale, generoso, caloroso, realmente un essere umano genuino”.

Brad Pitt nomina Paul Newman e George Clooney come i più belli del mondo

Per quanto riguarda l’uomo più bello del presente. Brad Pitt non si è tirato indietro da nominare l’amico di vecchia data George Clooney, commentando in modo giocoso: “Se devo nominare qualcuno del presente, non possono non nominare quello st***zo di George Clooney”.

Brad Pitt, dal canto suo, sta avendo una grande annata dal punto di vista lavorativo. Infatti, lo si è visto quest’estate in Bullet Train, film diretto da David Leitch, e con un cast stellare che comprende nomi dal calibro di Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Sandra Bullock, Logan Lerman, Joey King, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada e Zazie Beetz. Adesso Pitt sarà sugli schermi, ma non in veste di attore ma di produttore con Blonde, film diretto da Andrew Dominik e che vede l’attrice cubana Ana de Armas nei panni dell’iconica stella americana Marilyn Monroe. Il film è in uscita su Netflix il 28 settembre.

Prossimamente, invece, Pitt potrà essere visto nelle sale in Babylon (di cui qui potete vedere il primo trailer ufficiale), attesissimo nuovo film di Damien Chazelle (regista premio Oscar di La La Land), ambientato ad Hollywood durante il periodo di transizione dal muto al sonoro. Anche qui si vedrà Pitt in un lungometraggio corale, che vede la partecipazione di un cast stellare che include: Margot Robbie, Diego Calva, Tobey Maguire, Li Jun Li, Olivia Wilde, Samara Weaving, Jean Smart, Katherine Waterston, Eric Roberts, Max Minghella, Phoebe Tonkin e Lukas Haas.

