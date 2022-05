Black Panther: Wakanda Forever – dal set arrivano le prime immagini di Atlantide [FOTO]!

Black Panther 2, intitolato Wakanda Forever, è un tributo alla memoria di Chadwick Boseman, il compianto interprete di T’Challa: Re del Wakanda nonché Black Panther. I fan sono ancora tormentati da un dubbio: chi sarà la prossima Pantera Nera

? Come spiegheranno l’assenza di T’Challa? I creatori ed il regista Ryan Coogler riusciranno a mantenere così alta l’asticella della saga anche senza il loro carismatico protagonista? Le domande, insomma, sono tante. Ed una risposta sarà possibile solo quando il film raggiungerà gli schermi cinematografici. Nel frattempo, però, alcune foto dal set lasciano intendere l’arrivo di un nuovo mondo ed un nuovo popolo nell’immenso MCU!

Un tweet virale, infatti, mostra il set di Black Panther: Wakanda Forever in una luce completamente inaspettata. Sono ufficiali, o quasi, le riprese sottomarine in cui saranno introdotti gli Atlantidei. Nei fumetti, l’Atlantideo più famoso è Namor, il cui casting è avvenuto durante l’estate 2021. L’attore chiamato a coprire il ruolo del potente guerriero nonché Re di Atlantide è Tenoch Huerta. Il tweet, insomma, offre ai fan una prima occhiata a questo nuovo universo che si fonderà con il grande macro – verso Marvel!

