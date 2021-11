Black Panther 2 – il produttore sul sequel senza Chadwick Boseman: “Sarà catartico”

Il produttore di Black Panther: Wakanda Forever parla della pressione per la realizzazione del film dopo la morte di Chadwick Boseman

Il produttore dell’atteso Black Panther 2, Nate Moore, ha spiegato che la morte di Chadwick Boseman ha esercitato molta “pressione” sulla produzione del film, al fine di ottenere il miglior sequel possibile. “Penso che questo film abbia un diverso tipo di pressione, ovviamente per via della perdita di Chadwick, che è stata inaspettata e senza precedenti nel mondo narrativo”, ha detto Moore nel podcast Phase Zero di ComicBook. “Era questione di dover capire cosa fare con la sua eredità e raccontare una storia che sia strumentale, cosa che non vorremmo mai, ma che si basi sulle cose che Chadwick amava del personaggio e sulle cose che gli ha donato”.

Penso che vedremo il film sotto due lenti differenti. Sarà puro intrattenimento, ma sarà anche catartico. E dobbiamo essere consapevoli di entrambe queste lenti mentre lo realizziamo.

Chadwick Boseman è morto all’età di 43 anni nell’agosto 2020, a seguito di una battaglia contro il cancro al colon. Gli era stato diagnosticato quattro anni prima, ma aveva scelto di non rendere pubblica la notizia. La sua famiglia e i suoi amici hanno rivelato che tutti i suoi film sono stati girati e portati a termine, nonostante innumerevoli interventi chirurgici e chemioterapia. La produzione di Black Panther: Wakanda Forever, il sequel di uno dei film di maggior incasso al mondo, è in corso da giugno, con Ryan Coogler al timone. L’uscita è prevista per novembre 2022. Finora non sono stati rivelati dettagli sulla trama, tuttavia è stato confermato che il ruolo di Boseman nei panni dell’eroico re T’Challa non verrà rifuso.