Black Adam: la cover di Total Film ci mostra dettagliatamente il costume di The Rock

Black Adam è il nuovo antieroe DC a debuttare sul grande schermo

Black Adam è il nuovo cinecomic diretto da Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise, L’uomo sul treno) che introduce nell’universo DC uno degli antieroi più noti del mondo fumettistico Detective Comics, noto avversario di Shazam che infatti doveva apparire all’interno del film con Zachary Levi, ma poi è stato eliminato. Questo particolare personaggio sarà incarnato da Dwayne “The Rock” Johnson che negli ultimi mesi ha condiviso parecchio materiale informativo sulla realizzazione che oramai ha terminato la produzione da un po’. Nonostante abbiamo già avuto modo di vedere di sfuggita il costume di Black Adam, finalmente possiamo dare uno sguardo approfondito.

Grazie a Total Magazine (come riportato da Screen Rant), che ha mostrato in bella vista una sfavillante cover proprio con la figura in bella vista, abbiamo modo di vedere come è stata gestita l’estetica della tuta, che calza perfettamente sul corpo dell’ex-wrestler. Il costume è nero, rovinato a causa di mille battaglie ed è sormontato da una saetta come quello di Shazam anche se è spento a livello di colorazione. Infine, l’espressione di The Rock invita allo scontro e sicuramente ne vedremo davvero delle belle all’interno della pellicola.

Black Adam è prodotto da DC Entertainment, Flynn Picture Company, New Line Cinema, Seven Bucks Productions e Warner Bros. con la distribuzione ad opera di quest’ultima. La sceneggiatura, invece, è affidata a Rory Haynes, Sohrab Noshirvani e Adam Sztykiel con un cast composto anche da Sarah Shahi nella parte di Adrianna Tomaz/Isis, Pierce Brosnan che incarna Dr. Fate/Kent Nelson, Noah Centineo (Al Rothstein/Atom Smasher), Aldis Hodge che presta il volto a Carter Hall/Hawkman, Quintessa Swindell (Maxine Hunkell/Cyclone). La realizzazione dovrebbe arrivare nelle sale il 29 luglio 2022, mentre ancora non sappiamo di preciso quando il film giungerà nei cinema italiani.

