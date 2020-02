Quattro milioni di dollari sono stati incassati da Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), all’anteprima

Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) ha appena aperto al botteghino, sia in Nordamerica che in alcune parti del mondo, compresa l’Italia. Arriva adesso la notizia che l’anteprima del giovedì, che è molto importante per capire come andrà un film in sala in USA, ha segnato quattro milioni di dollari per il cinefumetto con Margot Robbie.

La pellicola è uno spinoff di Suicide Squad, film del 2016 che venne diretto dal regista David Ayer. Adesso, considerati questi numeri, chi si occupa di previsioni da il cinecomic a circa quaranta milioni di dollari per quanto riguarda l’incasso di casa. Naturalmente adesso è troppo presto per fare delle previsioni accurate sul futuro del film al box office ma sappiamo già che rivedremo il personaggio della Robbie anche in The Suicide Squad, il film diretto da James Gunn.