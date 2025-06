Biancaneve, il controverso live action con Rachel Zegler e Gal Gadot arriva su Disney+: la data d’uscita

Dopo essere stato distribuito nelle sale di tutto il mondo lo scorso marzo, diventando uno dei più grandi flop di sempre per Disney con una perdita stimata di 115 milioni di dollari, il live action di Biancaneve è pronto a debuttare su Disney+. Il film, ispirato all’omonima fiaba dei fratelli Grimm, diretto da Marc Webb e con protagoniste la star di West Wide Story e di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente Rachel Zegler e la star di Wonder Woman Gal Gadot, sarà disponibile sulla piattaforma dal prossimo 11 giugno.

La trama, il trailer e il cast del live action Biancaneve

In un regno lontano, dopo la morte del padre, la bellissima principessa Biancaneve, trova l’aiuto di sette nani che abitano nella foresta e di un ladro di nome Jonathan per sconfiggere e liberare il regno dalla sua malvagia matrigna, la regina cattiva la quale governa in modo perfido su tutto il popolo e brama di essere la più bella del reame.

Scritto dalla regista di Barbie Greta Gerwig insieme a Erin Cressida Wilson, Biancaneve vede nel cast anche Andrew Burnap (WeCrashed, In nome del cielo) nei panni di Jonathan, Ansu Kabia (The End We Start From, Miss Scarlet) nel ruolo del Cacciatore, Emilia Faucher (CODA – I segni del cuore), Lorena Andrea (Warrior Nun, La sirenetta), Martin Klebba (Pirati dei Caraibi), Colin Michael Carmichael (Wicked) e Joshmaine Joseph (Doctor Strange nel Multiverso della Follia). Le canzoni originali sono di Benj Pasek e Justin Paul. Il film è stato prodotto da Marc Platt e Jared LeBoff.