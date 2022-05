Ben Affleck: il regalo di San Valentino per J.Lo è bellissimo [VIDEO]!

Ben Affleck e J.Lo sono più innamorati che mai! Il regalo (in netto anticipo) dell’attore per la sua donna è meraviglioso e già virale

Ben Affleck ha deciso di anticipare il San Valentino per la sua bella: J.Lo ha avuto il suo dono da innamorata di domenica 13 febbraio e lo ha avuto davanti al mondo intero. Dopo l’uscita del suo film Marry Me, una storia d’amore ambientata proprio durante la festa di San Valentino, la cantante ed attrice portoricana ha rilasciato anche il suo ultimo singolo On My Way. Ben ha approfittato dell’uscita per creare un video molto romantico, utilizzando immagini prese dalla vita quotidiana di coppia per dare nuovo significato alle parole della canzone.

J.Lo, infatti, aveva scritto il pezzo lo scorso anno, precedentemente al suo ritorno di fiamma con Ben Affleck. Dopo il riavvicinamento, dunque, appare chiaro che la canzone acquisisca una serie di significati romantici, nuovi e ricchi di amore. J.Lo e Ben Affleck si sono fidanzati, dopo un break di vent’anni, la scorsa estate. La relazione precedente di Jen con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez era finita in modo brusco e poco amichevole, ponendo fine anche a tutte le possibilità di un matrimonio tra i due.

Jen e Ben sembrano molto felici insieme da quando hanno deciso di dare al loro amore una seconda possibilità. La star di Marry Me, infatti, ha di recente rilasciato un’intervista in cui spiega le motivazioni che la allontanarono da Ben Affleck nel 2004, citando la difficoltà di vivere una relazione così importante sotto i riflettori. La maturità raggiunta dopo vent’anni, e con altri matrimoni alle spalle, ha fatto in modo che i due trovassero la loro dimensione ideale tra vita privata e vita pubblica. Ben, dopo questa dedica, mostra quanto ama la sua fidanzata, celebrando la sua arte e al contempo la loro storia. Ecco il video di San Valentino che Ben Affleck ha dedicato a J.Lo!