Marco Bocci è il protagonista di Bastardi a mano armata, film le cui riprese ripartiranno a fine giugno tra Fiumicino, Roma e altre città del Lazio

Le riprese di Bastardi a mano armata sono partite nella prima metà di febbraio ma si sono dovute interrompere poco dopo a causa dell’emergenza sanitaria che ha paralizzato ogni produzione cinematografica. Adesso, a distanza di quattro mesi, mentre il mondo si ritrova a rialzare la testa e convivere con il Covid-19, le riprese del film sono pronte a ripartire, così come riportato da Gianluca Curti, Amministratore Delegato di Minerva Pictures, durante la trasmissione Gagarin condotta da Tatiana Fabbrizio e Boris Sollazzo:

A fine giugno dovremmo ricominciare a girare Bastardi a mano armata di Gabriele Albanesi.

Curti ha anche parlato del periodo di crisi che il settore cinematografico si ritrova ad affrontare:

Il cinema deve riprendersi, è un settore troppo importante non solo economicamente ma anche culturalmente, per la ripresa del paese. Non è facile, servirà l’aiuto di tutti, a partire da chi dovrà tornare a riempire le sale, anche per salvare molti posti di lavoro”.

Bastardi a mano armata vede protagonisti Marco Bocci e Fortunato Cerlino. Si tratta di una produzione italobrasiliana, le cui riprese erano partite da Fiumicino e successivamente coinvolgeranno Roma ed altre località laziali. Al centro di tutto ci sarà un criminale che, appena uscito dal carcere, si reca in uno chalet di montagna per recuperare una refurtiva mentre terrà in ostaggio i proprietari della casa.

A completare il cast del film sono Maria Fernanda Candido (Il traditore), Peppino Mazzotta (Anime nere) e Amanda Campana (Summertime). A firmare la sceneggiatura sono Gianluca Curti, Gabriele Albanesi e Luca Poldelmengo. Il film è prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures con Rai Cinema, in coproduzione con Boccato Productions.

