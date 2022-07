Avete visto l’ex di Belen Rodriguez? È il padre della sua bambina e ha appena scoperto di avere una grave malattia

Modella e showgirl, Belén Rodriguez, conduttrice di numerosi programmi televisivi, classe 1984, tra le personalità più famose nel mondo dello spettacolo e del piccolo schermo italiano, è sempre stata al centro del gossip. In particolare per la sua vita sentimentale. Dal matrimonio con Stefano De Martino e la nascita del figlio Santiago, alla relazione con il pilota motociclistico Andrea Iannone, fino alla storia con Antonino Spinalbese, dal 2020 al 2021, con cui la modella e conduttrice ha dato il benvenuto alla seconda figlia Luna Marì; per Antonino Spinalbese si trattava invece di diventare padre per la prima volta. La fine della loro storia ha attirato sia fan che media ed è stata più volte commentata da Belén Rodriguez, mentre Antonino Spinalbese non lasciava nessuna dichiarazione. A quasi un anno dalla fine della relazione con Belén, il famoso hair stylist rompe il silenzio con una rivelazione davvero scioccante.

Una dura scoperta per Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese, dopo la rottura con la modella, showgirl e conduttrice italiana, tra stress e il periodo di crisi che ha portato al loro allontanamento, era stato vittima di un incidente con la sua auto, rompendosi due costole. “Poi accusai un dolore nella parte alta dell’intestino“, ha dichiarato Spinalbese. “Inizialmente pensai a un po’ di fatica, ma il dolore non si arrestava. Ho una grave malattia autoimmune con il quale dovrò probabilmente convivere per il resto della vita“, ha confessato. “Uscito dall’ospedale non ero più Antonino, avevo perso tredici chili, la mia forma, il mio aspetto fisico non era più il mio. Le risate fecero spazio alle lacrime, avevo vergogna anche andare in palestra“. La nascita della figlia, che Spinalbese ha detto più volte essere il momento più felice della sua vita è arrivata così insieme a una serie di drammatiche situazioni, tra cui la scoperta della malattia. “Due anni fa credevo di aver raggiunto l’alba di una vita felice, ma non era così“, ha esordito in un video.