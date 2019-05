Nel VIDEO che vi mostriamo di seguito l’attore di Avengers: Endgame, Mark Ruffalo, ci porta con sé tra i ricordi di un lungo e bellissimo viaggio

Avengers: Endgame, film numero ventidue del Marvel Cinematic Universe, è anche il quarto film dedicato alle avventure incrociate di tutti i Vendicatori e uno dei sei originali, Mark Ruffalo (aka Brice Banner/Hulk), ha deciso di postare via social un video che ci porta nel viale dei ricordi, da quando il viaggio è cominciato, facendoci capire perché siamo tutti così affezionati a questi personaggi, che ci hanno tenuto compagnia per ben undici anni e il cui universo è destinato ad ulteriore espansione nei prossimi a venire.

Ci sono tutti, Bucky, Cap, Thor, e le immagini che scorrono, veloci, ci portano nel meraviglioso MCU, la cui Fase 3 finirà a luglio con Spider-Man: Far From Home:

OMG 😮! What a ride. How I love these people and all the fans who made it so damn good. Video by @Crissi40 pic.twitter.com/oB2EIj8ofV — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 27, 2019

Mark Ruffalo

✔

@MarkRuffalo

OMG 😮! What a ride. How I love these people and all the fans who made it so damn good. Mark Ruffalo

✔

@MarkRuffalo

OMG 😮! Che viaggio. Come amo queste persone e tutti i fan che hanno reso il tutto così dannatamente perfetto.

Un messaggio d’amore da parte dell’interprete del Professor Hulk in Avengers: Endgame, un messaggio che in un colpo solo ringrazia non solo i colleghi, ma anche il fandom – affezionatissimo – si un franchise strepitoso. Il film, al momento attuale, è il secondo maggior incasso a livello globale di tutti i tempi, dietro ad Avatar di James Cameron.

Avengers: Endgame è ora il secondo film campione di incassi di tutti i tempi in tutto il mondo, dopo aver superato il Titanic di James Cameron, che ha guadagnato 2 miliardi e 778 milioni di dollari; la corsa del film dei fratelli Russo non è ancora finita e al momento è a 2 milairdi e 677 milioni di dollari. Per superare il capolavoro in 3D di Cameron mancano 110, 5 milioni di dollari.