Avatar 2: la nuova immagine ufficiale lascia senza fiato!

Ecco una nuova immagine di Avatar 2 con le creature marine di Pandora!

Tutta la bellezza e la varietà del mondo creato da James Cameron risplendono nella nuova immagine ufficiale rilasciata da EW. Nella foto di Avatar 2 (ovviamente senza gli effetti speciali tipici del cinema di Cameron) vediamo i Na’vi che abitano la barriera corallina e altre creature marine di Pandora, le quali sembrano vivere in armonia con gli “abitanti blu” del pianeta. James Cameron è destinato a rivisitare la luna di Pandora più di dieci anni dopo il record al botteghino di Avatar, il film che ha innalzato l’asticella delle performance visive a livelli mai visti prima, e il suo seguito non sarà da meno!

Nel nuovo film, ambientato 14 anni dopo l’originale, gli eroi Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) stanno crescendo i loro figli quando il malvagio RDA torna per interrompere la loro pacifica esistenza. Alla ricerca di un rifugio sicuro, Jake e Neytiri fuggono con i loro figli nella barriera corallina di Pandora dove vive una tribù Na’vi chiamata Metkayina. “Bora Bora sotto steroidi”, così ha descritto il nuovo ambiente il produttore di Avatar Jon Landau in una recente intervista. In effetti, la nuova immagine mostra i Metkayina che vivono in armonia con la natura, in quello che sembra essere un vero paradiso virtuale! Guardando da vicino l’immagine è possibile distinguere alcuni interessanti dettagli sui Metkayina, che li differenziano dai Na’vi che abitano nella foresta, tra cui le branchie sulle braccia e le code appiattite (che, presumibilmente, li aiutano a nuotare). L’immagine non è chiaramente presa dal film finito, ma è molto probabilmente un pre-rendering eseguito prima delle riprese effettive.

Sam Worthington e Zoe Saldana tornano come protagonisti del film accanto alle nuove reclute (stellari) Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel e CJ Jones. Altri membri del cast del primo film di ritorno sono: Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald e Sigourney Weaver. I sequel di Avatar sono stati tutti posticipati; il secondo, ancora senza un titolo ufficiale, sarebbe dovuto uscire nei cinema questo dicembre, ma ora arriverà il 16 dicembre 2022; mentre Avatar 3 debutterà due anni dopo, il 20 dicembre 2024.