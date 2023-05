Chi è l’attore più bello del mondo secondo la scienza? George Clooney e Chris Evans non sono neanche tra i primi cinque!

Per fare carriera nel patinato mondo di Hollywood conta sì il talento, ma se a questo ci aggiungiamo la bellezza la magia si completa! La schiera di adoni del grande schermo è lunga e in costante aggiornamento. Ognuno ha la propria lista di preferenze, che può anche differire di parecchio. Sulla base della Golden Ratio of Beauty Phi, il chirurgo cosmetico facciale Julian De Silva ha provato a dare una risposta definitiva su chi sia l’attore più bello. Il giudizio, espresso in termini percentuali, sfrutta la mappatura formulata da Harley Street, nella quale vengono presi a riferimento la collocazione di fronte, occhi, labbra, mento e ulteriori parti del corpo.

Attore più bello: la classifica della scienza

Strano a dirsi, ma nella top 5 non rientrano due dei maggiori sex symbol, quali George Clooney e Chris Evans. Entrambi sono stati lasciati clamorosamente fuori: già immaginiamo la rivolta del pubblico femminile! Il primo si deve “accontentare” della settima posizione, con lo score dell’89,91 per cento. Il buon Capitan America del Marvel Cinematic Universe conclude, invece, sesto, con il 91,92 per cento. In compenso, vanta il titolo di uomo più sexy dell’anno, conferitogli lo scorso anno da People.

E ora eccoci alla top 5 assoluta: siete curiosi di scoprire chi è l’attore più bello del Pianeta? Quinto figura Robert Pattinson, con il 92,15 per cento: addirittura, nel 2020 era primo in graduatoria secondo il chirurgo e oggi mantiene un appeal eccezionale, complice la mascella scolpita. Appena sopra il versatile Harry Styles, con il 92,3 per cento, favorito dal mento, che rasenta la perfezione! Ed è sempre il mento a esaltare il fascino di Michael B. Jordan con il 93,46 per cento.

Nel testa a testa con l’interprete di Creed si impone Chris Hemsworth, con il 93,53 per cento, ma, di un soffio, il vincitore è René-Jean Page di Bridgerton! Il dottor De Silva lo ha premiato soprattutto per lo sguardo magnetico e la forma delle labbra. E voi che dite? La pensate allo stesso modo oppure apportereste delle modifiche?