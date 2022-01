Asa Butterfield e Natalia Dyer protagonisti dell’horror prodotto dai fratelli Russo

Protagonisti di All fun and games, prodotto da Anthony e Joe Russo, saranno Asa Butterfield e Natalia Dyer

Nuovo progetto in vista per i fratelli Anthony e Joe Russo. Si tratta di All fun and games, presentato come un horror-thriller che racconterà le vicende di un gruppo di fratelli e di sorelle che si trovano all’interno di un gioco che avrà un colpo di scena demoniaco. A interpretare i protagonisti del film sono stati chiamati Asa Butterfield (Sex Education) e Natalia Dyer (Stranger Things). Il film non ha ancora una casa di distribuzione, ma verrà presentato all’European Film Market di Berlino il prossimo mese. Scelta anche la coppia di registi: saranno Ari Costa (che ha già collaborato con i fratelli Russo alla produzione degli ultimi due Avengers) ed Eren Celeboglu, entrambi al debutto alla regia di un film. L’inizio delle riprese è fissato per la fine di marzo.

Recentemente visto nei panni di Otis Milburn nella terza stagione di Sex Education, Asa Butterfield affiancherà un altro volto molto amato da chi bazzica il mondo delle serie TV Netflix: quello di Natalia Dyer, cioè la Nancy Wheeler del fenomeno Stranger Things (la cui quarta stagione è attesa per l’estate). “Asa e Natalia sono perfetti per il film e con la guida di Joe [Russo], Anthony [Russo] e della AGBO non ci sono dubbi che avrà un enorme successo di pubblico”, sostiene John Zois, uno dei produttori della pellicola.

Anthony e Joe Russo si sono affermati come registi a livello internazionale grazie al Marvel Cinematic Universe, prendendone le redini tra la seconda e la terza fase. Hanno infatti diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Tuttavia, negli ultimi anni hanno affiancato (quando non sostituito) l’attività di registi con quella di produttori, grazie a una casa di produzione da loro fondata, la AGBO. A loro si devono per esempio City of Crime (2019) e l’acclamato Tyler Rake (2020). A proposito di All fun and games hanno rivelato che non vedono l’ora di cominciare a lavorare al film. Il loro obiettivo è quello di “guidare e far crescere nuove e audaci voci; Ari [Costa] ed Eren [Celeboglu] sono la punta di diamante della prossima generazione di registi. Abbiamo avuto il privilegio di veder crescere Ari grazie al lavoro che abbiamo fatto insieme nel corso degli anni. Siamo molto felici di poter supportare lui ed Eren al loro debutto alla regia”.