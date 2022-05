Arnold Schwarzenegger, spunta il poster nei panni di Zeus: di cosa si tratta?

Un nuovo progetto che coinvolge il mitico attore Arnold Schwarzenegger manda in visibilio i fan: spunta sul web la foto dell’attore nei panni di Zeus

Arnold Schwarzenegger è un burlone, il web lo ha appreso quando, durante il lockdown globale, l’attore ha invaso il feed di Instagram con storie e post dei sue due animali domestici: un pony ed un asino. La personalità straripante dell’ex governatore della California è risaputa sia nel mondo dello spettacolo che tra i fan. Proprio per questo motivo, l’apparizione in rete di un poster di Scharzenegger nei panni del Padre degli Dei, Zeus, ha portato grandi chiacchiere sui social, tra tante ipotesi e poche certezze!

Il poster, infatti, è stato condiviso dallo stesso Arnold Schwarzenegger sul suo account ufficiale di Twitter con una caption davvero accattivante: “In arrivo a febbraio 2022“. Ecco il poster con l’annuncio della star riguardo il nuovo, misterioso progetto:

Non si conoscono bene i dettagli del progetto che Arnold Schwarzenegger sta pubblicizzando con il suo post social, dato che nessuna notizia ulteriore è stata rivelata dall’attore o da fonti a lui vicine. Quello che si sa per certo, invece, è che a breve uscirà l’atteso sequel di I Gemelli, ovvero Triplets. L’annuncio ufficiale di questo sequel è avvenuto lo scorso anno, con il ritorno di Ivan Reitman alla regia. L’attore Tracy Morgan è elencato nel cast come il terzo fratello. La commedia con Danny DeVito è un film iconico, rimasto nei cuori di chiunque abbia una passione per le commedie. Sono passati 30 anni dall’uscita del film, ma è rimasto nell’immaginario collettivo con un’affettuoso attaccamento da parte dei fan.

Ma cosa farà Arnold Schwarzenegger nel ruolo di Zeus? I fan non vedono l’ora di avere informazioni ulteriori sul progetto, immaginando il re dell’ action movie nei panni del Re degli Dei! Schwarzenegger, che è di recente stato coinvolto in un incidente restando illeso, sembra essere indistruttibile anche nella vita reale!