Aquile Randagie è il film di Gianni Aurelio che sarà presentato al Giffoni Film Festival del 2019

Aquile Randagie sarà presentato al Festival di Giffoni il 22 luglio prossimo, alle 19:00 in prima mondiale come Evento speciale. Il film, come spiega il comunicato ufficiale, per la prima volta nella nostra cinematografia, racconta il mondo degli Scout italiani, e lo fa intrecciando una storia dello scoutismo a quella della Resistenza italiana.

Aquile Randagie sarà presentato a Giffoni Experience, ai jurors della 49ma edizione, Lunedì 22 luglio; saranno all’evento il regista Gianni Aureli, la sceneggiatrice e produttrice esecutiva Gaia Moretti, e alcuni degli interpreti Alessandro Intini, Teo Guarini, Romeo Tofani e Anna Malvaso.

La trama:

Milano, Italia, ventennio fascista. Tutte le associazioni giovanili vengono chiuse per decreto del Duce, compresa l’associazione scout italiana. Un gruppo di ragazzi decide di dire di no, e fonda le Aquile Randagie: giovani e ragazzi, guidati da Andrea Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, che continuano le attività scout in clandestinità, per mantenere la Promessa: aiutare gli altri in ogni circostanza. Il gruppo scopre la Val Codera, una piana tra gli alberi segreta e impervia a poche ore da Milano, e ne fa la sua base per campi e uscite clandestine. Il fascismo non li ignora, li segue, li spia, arrivando a pestare a sangue Kelly, che perde l’uso di un orecchio. Ostacoli e violenze non fermano però le Aquile. Dopo il 1943, i ragazzi danno vita al movimento scout clandestino che supporterà la resistenza fino alla fine della guerra. Insieme ad alcuni docenti del collegio San Carlo di Milano, le Aquile Randagie entrano a far parte di OSCAR – Organizzazione Scout Cattolica Assistenza Ricercati. Insieme combatteranno il regime prima con beffe plateali, poi con azioni mirate che permetteranno di far superare il confine italiano e raggiungere la Svizzera a più di 2000 persone ricercate dai nazifascisti: ebrei, perseguitati politici e chiunque avesse bisogno di fuggire le persecuzioni, e una probabile morte. Alla fine della guerra, clamorosamente e con coerenza, le Aquile Randagie tuteleranno tedeschi e italiani autori di violenze, ricercati dai partigiani, chiedendo per loro una giusta pena con un processo giusto.

Ci sono, per i più curiosi, anche le note di regia di Gianni Aureli: