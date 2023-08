Aquaman 2 manterrà la stessa data di lancio nonostante gli scioperi in corso

Aquaman 2 (nome completo, Aquaman e il Regno Perduto) è il nuovo lungometraggio diretto da James Wan (Saw – L’enigmista, L’evocazione – The Conjuring) che riporta sul grande schermo le gesta di uno dei supereroi della DC più blasonati ed eroici di tutti i tempi, anche parte della Justice League. Il personaggio, incarnato da Jason Momoa (Game of Thrones, See) ha già incontrato il favore del pubblico con un primo film dedicato a questa figura, arrivato al cinema in particolare il 2018, una vera e propria origin story che comunque è stata ampiamente apprezzata da pubblico e critica, come hanno testimoniato le recensioni e anche al tempo stesso i soldi guadagnati al botteghino.

Aquaman 2 è in arrivo nelle sale il 25 dicembre 2023

Purtroppo, a causa del coronavirus, Aquaman 2 ha avuto diverse difficoltà di produzione, ma, per fortuna, il progetto sta per arrivare sul grande schermo. Un film che però sta per arrivare in un momento decisamente non molto felice per l’industria, considerando gli attuali scioperi. Nel corso di questi giorni, si sono messe in moto ben due rivolte di due rappresentazione, in particolare gli sceneggiatori e gli attori, uniti sotto la stessa bandiera per contrastare da un lato l’insorgere dell’Intelligenza Artificiale e anche al tempo stesso cercare di migliorare le condizioni lavorative.

In tutto questo, sembra che tutto il team di produzione di Aquaman 2 non voglia assolutamente fermare l’uscita effettiva della pellicola, ad ora prevista intorno al 25 dicembre 2023, come ha recentemente riportato Heroic Hollywood. Non è chiaro come mai è stata scelta questa particolare strategia, visto c’è l’effettiva possibilità che parte del cast non possa prendere parte a tutti gli eventi di lancio del film, comprese le interviste, gli incontri stampa e molto altro ancora. Vi ricordiamo che il progetto, prodotto da DC Studios, The Safran Company ed Atomic Monster, vede la sceneggiatura in particolare di David Leslie Johnson-McGoldrick (Red Riding Hood, The Conjuring 2).

