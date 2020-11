Parlare della figura di Anne Hathaway nel mondo dello spettacolo non è semplicissimo. Si tratta di un’attrice poliedrica e duttile, che riesce a immedesimare in ogni ruolo che le viene assegnato. La sua carriera, tra le altre cose, si basa proprio su questa sua versatilità, che l’ha portata a farsi notare non solo dal pubblico, ma anche e sopratutto dalla critica. La si è vista parte di film molto conosciuti ed importanti, come Il Diavolo veste Prada, Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno e, ultimamente, anche nel film Le Steghe, uscito negli Stati Uniti per la prima volta il 22 ottobre del 2020 e diretto da Robert Zemeckis. Oltre al successo, questi film le hanno portato anche dei notevoli guadagni: curiosi di saperne di più?

Anne Hathaway: biografia e carriera

Anne Hathaway è nata a Brooklyn il 12 novembre del 1982 e cresciuta a Milburn, nel New Jersey. Avvocato il papà, attrice la mamma, fin dalla tenera età decide di seguire lo stile di vita di sua madre, debuttando per la prima volta sul piccolo schermo nel 1999 con la serie televisiva Get Real. Il suo primo ruolo nel cinema, però, arriva solo nel 2001 nella commedia Pretty Princess, targata Disney e diretta da Garry Marshall. Questo ruolo le valse fin da subito un grande successo, dato che la critica lo accolse davvero di buon occhio.



Il primo ruolo che l’ha resa davvero nota, tuttavia, è stato l’iconico film Il Diavolo veste Prada, uscito nel 2006 e diretto da David Frankel. Affianco a lei, in questa pellicola diventata presto un cult, vediamo anche la grande Maryl Streep e anche la vincitrice del Golden Globe 2006 Emily Blunt. Successivamente, è stata scelta anche in tanti altri ruoli importanti, come quello di Selina Kyle, alias Catwoman, in Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno, diretto da Cristopher Nolan e uscito nelle sale nel 2012.

Dopodiché, arriva a conquistare uno dei podi più alti della carriera di un attore: premio Oscar come miglior attrice non protagonista. Il lavoro in questione è Les Miserables, uscito nel 2013 per la regia di Tom Hooper, dove recita nel ruolo di Fantine. Ultimo ruolo, ma non per importanza, è quello della Strega Suprema in Le Streghe, nel quale la vediamo affianco ad artisti come Octavia Spencer e Stanley Tucci.

Quanto guadagna Anne Hathaway?

Secondo alcune classifiche stipulate online, Anne Hathaway rientra definitivamente tra i personaggi del mondo dello spettacolo più pagati al mondo. Stando a quanto riscontrabile sul web, la donna ha aumentato notevolmente il suo portafoglio negli ultimi anni. La prima fonte a dare questa informazione è People With Money che, il 5 novembre del 2020, ha pubblicato una lista secondo la quale Anne Hathaway è l’attrice più pagata al mondo.

Attingendo sempre dalla stessa fonte, si viene a conoscenza del fatto che dall’ottobre del 2019 all’ottobre del 2020 l’artista è arrivata ad ottenere dei guadagni pari a 75 milioni di dollari. Ma questa è solo una piccola fetta di quello che è il patrimonio complessivo della donna, che si staziona intorno ai 215 milioni di dollari netti.

Parlando un po’ dei suoi lavori singolarmente, vediamo che per Pretty Princess l’attrice ha guadagnato circa 400mila dollari, ma andando avanti i suoi guadagni sono stati sempre maggiori. Con il capolavoro Il Diavolo veste Prada, Anne Hathaway ha portato a casa ben 5 milioni di dollari, ma non si tratta, ancora, del film dove ha ricevuto più compenso. Fino ad adesso, per quanto si possa vedere, sappiamo che la pellicola per la quale ha guadagnato di più è Barbie, in uscita nel 2020, dove Anne Hathaway recita insieme alla collega Margot Robbie. Il film le porterebbe un guadagno pari a 15 milioni di dollari.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO