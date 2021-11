Ai confini del male: perché il thriller di Vincenzo Alfieri è la risposta italiana a True Detective?

Ai confini del male, diretto da Vincenzo Alfieri, è il nuovo thriller mistery italiano che sta conquistando sempre più telespettatori. Tratto dal romanzo di Giorgio Glaviano, intitolato Il confine, il film è stato trasmesso il 1º novembre 2021 su Sky Cinema e in streaming su NOW. Con protagonisti Edoardo Pesce e Massimo Popolizio, Ai confini del male racconta della scomparsa di due giovani, Adele e Luca, dopo un rave party nei boschi della Toscana, in particolare tra Siena e Grosseto. Ad indagare il capitano Rio, padre di Luca e il tenente Meda. Due personalità diverse, ma complementari, entrambi pervasi da fragilità interiori che li mettono a dura prova: Rio alle prese con difficoltà familiari e nei rapporti interpersonali e Meda, più solitario e provato da un tragico lutto familiare: sua moglie e suo figlio sono infatti morti in un incidente d’auto. A complicare un caso già di per sé denso di difficoltà, ricordi dolorosi e che coinvolgono nel privato entrambi i poliziotti, c’è il ricatto di Nevena, prostituta bulgara che chiede a Meda di indagare anche sulla scomparsa della figlia Irinia, sparita nel nulla e nelle stesse circostanze dei due ragazzi. Quando Luca viene ritrovato sotto shock, Meda e Rio iniziano a dubitare anche delle persone più vicine a loro. Magistralmente interpretato e girato, considerando i due attori protagonisti e Vincenzo Alfieri al suo terzo lungometraggio, che ha già dato prova di essere un ottimo regista, tanto attento alla sceneggiatura quando alla scelta delle inquadrature, Ai confini del male è stato considerato “la risposta italiana a True Detective“.

Ai confini del male paragonato a True Detective

True Detective è stata ed è ancora una delle migliori serie mai realizzate nella Storia della serialità televisiva, almeno per quanto riguarda la prima stagione. Osannato dal pubblico, elogiato dalla critica, e vincitore dei più importanti riconoscimenti del piccolo schermo, è diventato un vero e proprio fenomeno di culto. Lo stesso non si è potuto dire del secondo capitolo che, contro le aspettative dopo la fine della prima stagione, ha deluso sia pubblico che critica. Con la terza parte la situazione si è stabilizzata e lo show è tornato in vetta alle classifiche, senza però mai raggiungere il risultato del primo capitolo. Con protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson nella prima stagione, Colin Farrell, Rachel McAdams e Taylor Kitsch nella seconda e Mahershala Ali e Stephen Dorff nella terza, True Detective è terminata il 4 marzo 2019 con la messa in onda dell’ottava e ultima puntata del terzo capitolo. Ai confini del male mantiene effettivamente alcune atmosfere ed elementi presenti in True Detective e che hanno contribuito a renderla un grande successo. I protagonisti sono dei personaggi ruvidi, con un passato tormentato alle spalle e un presente, come nel caso di Rio, sempre più difficile da gestire. I rapporti interpersonali dei due protagonisti sono pervasi da un’aura di finzione, incomunicabilità e oscurità. Anche i contrasti tra i due ricordano lo show HBO, solitario e tormentato uno, indurito dal proprio lavoro e che nasconde le proprie fragilità l’altro, un padre di famiglia e un uomo solo che ha perso ciò di più caro al mondo.

Anche l’ambientazione può essere riconducibile a True Detective, per quanto si tratti di due luoghi e Paesi completamente diversi. I fitti boschi della maremma toscana e i fiumi che la attraversano, ricchi di roulette e prefabbricati, che costituiscono intere comunità di persone, l’atmosfera cupa, tenebrosa e inquietante propria del film e la sottile linea che divide il bene dal male. Ai confini del male è una storia tridimensionale e doppia, dove temi come il senso di appartenenza, la solitudine, il dolore e la coscienza muovono tanto la trama quanto i protagonisti che si ritroveranno, irrimediabilmente, a lottare contro se stessi.

