After 3 arriva a breve direttamente su Amazon Prime Video

After 3 vede come protagonisti nuovamente Josephine Langford ed Hero Fiennes Tiffin

After 3 è il terzo capitolo della saga filmica dedicata alla storia d’amore tra Tessa e Hardin, ispirata al terzo romanzo dell’omonima epopea narrativa di Anna Todd, nata come fanfiction destinata agli One Direction. La realizzazione in questione, diretta da Castille Landon (Luce dei miei occhi, Fear of Rain), doveva inizialmente arrivare nelle sale di tutto il mondo, ma purtroppo, a causa del Coronavirus, ci sono stati problemi di distribuzione che portato ad un rilascio direttamente in streaming, in particolare su Amazon Prime Video.

Grazie ad un recente comunicato stampa di After 3, abbiamo visto il trailer del film (che trovate anche sul canale YouTube di Amazon Prime Video Italia) e scoperto quando la pellicola vede la luce sul servizio on demand sopracitato ovvero il 29 ottobre 2021. In questo nuovo tassello della storia, la relazione tra i due protagonisti è incrinata dalla forte gelosia di Hardin, con il rischio di rottura della coppia. Di seguito vi riportiamo la sinossi completa.

In After 3 ritroviamo da Tessa alle prese con un nuovo, entusiasmante capitolo della sua vita, ma mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia e il comportamento imprevedibile di Hardin raggiungono il culmine e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica ancora di più quando il padre di Tessa torna e vengono alla luce rivelazioni scioccanti sulla famiglia di Hardin. Alla fine, Tessa e Hardin dovranno decidere se varrà la pena lottare per il loro amore o se sarà giunto il momento di separarsi.

After 3 è scritto da Sharon Soboil (Imagination Movers, Dottoressa Peluche) con la produzione di Jennifer Gibgot, Brian Pitt ed Aron Levitz di Wattpad, Nicolas Chartier e Jonathan Deckter di Voltage Pictures, Mark Canton di CalMaple e Courtney Solomon. Il cast, invece, è composto anche da Frances Turner, Angela Sari, Anton Kottas, Rob Estes, Stephen Moyer, Carter Jenkins e molti altri.

