Addio a Willie Garson, star di Sex and the City e Hawaii Five-0

Willie Garson, l’attore noto soprattutto per avere interpretato Stanford Blatch in Sex and the City, è deceduto all’età di 57 anni

Lutto nel mondo della televisione: ci ha lasciato Willie Garson, attore noto soprattutto per il suo impegno nel mondo delle serie TV. Non sono ancora state divulgate le cause ma, secondo quanto riportato da TMZ, Garson stava combattendo con il cancro; al momento del trapasso, l’attore aveva solo 57 anni.

Willie Garson è nato nel 1964 a Highland Park, New Jersey (Stati Uniti d’America), ha studiato presso Wesleyan University e Yale Drama School e, una volta terminati gli studi, ha intrapreso la carriera da attore. I ruoli più significativi della sua carriera sono stati legati al piccolo schermo: l’interpretazione per cui maggiormente è ricordato è quella di Stanford Blatch, l’amico omosessuale di Carrie in Sex and the City. Garson aveva ripreso il ruolo anche in occasione dei due film dedicati allo show. Recentemente, l’interprete aveva collaborato a Hawaii Five-0 e aveva prestato la sua voce ad alcuni personaggi della serie animata Big Mouth.

Tramite il suo profilo Instagram, il figlio Nathen ha lasciato al pubblico un suo personale messaggio di addio al padre. In questa sua nota, oltre a ribadire il suo amore e il suo affetto, ha voluto esprimere l’ammirazione che ha provato e prova per il genitore, che definisce la persona più forte, più divertente e più intelligente che abbia mai conosciuto.