Adam Driver in Italia: ecco dove poter avvistare la star di Ferrari

Star come Adam Driver e Patrick Dempsey sono in Abruzzo per le riprese di Ferrari, il film biografico di Michael Mann.

Continuano i lavori sul set di Ferrari, il nuovo film biografico di Michael Mann (Miami Vice, Heat – La sfida) con protagonista Adam Driver, le cui riprese si stanno svolgendo interamente in Italia. La nuova tappa della produzione del film sarà in Abruzzo, precisamente sul Gran Sasso, dove già si registra il tutto esaurito.

480 addetti ai lavori hanno invaso le vie di L’Aquila e dintorni, facendo il tutto esaurito di hotel e B&B. Sul posto ci sono già tutte le attrezzature per le riprese e, in queste ore, stanno comparendo anche le star della pellicola, tra cui gli amatissimi Adam Driver (House of Gucci, Star Wars) e Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy).

Adam Driver è il celebre imprenditore Enzo Ferrari, fondatore del Cavallino Rampante di Maranello

Crediti: Lorenzo Sisti

Domani – 25 ottobre – arriverà in Abruzzo il regista Michael Mann per gli ultimi sopralluoghi. Tra le strade scelte per girare le scene del film ci sono quella che va da Fonte Cerreto a Fonte Vetica, verso Vado di Sole, Castel del Monte, la piazzetta di Assergi, la strada di Santo Stefano di Sessanio. Ovviamente le strade verranno chiuse al traffico.

L’Aquilano è l’ambientazione scelta per rappresentare l’edizione della Mille Miglia del 1957, vinta dalla Ferrari, ma segnata dalla morte di Alfonso de Portago e di nove spettatori a causa dell’uscita di strada del pilota de Portago vicino a Guidizzolo. A interpretare Enzo Ferrari troviamo Adam Driver, mentre Piero Taruffi porta il volto di Patrick Dempsey. Il carismatico de Portago è invece interpretato da Gabriel Leone.

Completano il cast del film Penélope Cruz, Shailene Woodley, Jack O’Connell e Sarah Gadon.

Il regista Michael Mann ha scelto le strade del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga per le riprese aeree, che verranno effettuate mediante elicottero. Quella di Ferrari è la produzione internazionale più grande che la zona del Gran Sasso abbia mai avuto il piacere di ospitare.

