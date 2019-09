Vi riportiamo due nuove featurette dal film di James Gray con Brad Pitt, Ad astra, in arrivo nelle sale il 26 settembre

Nelle due nuove featurette di Ad Astra scopriamo dettagli sulla trama e sulla scienza dietro al film diretto da James Gray (C’era una volta a New York, Civiltà perduta). Alla sceneggiatura del film troviamo il regista insieme a Ethan Gross. Nel cast del film troviamo Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland. I produttori sono Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, James Gray, Anthony Katagas, Rodrigo Teixeira e Arnon Milchan.

In Ad Astra Roy McBride decide di seguire le orme paterne: suo padre era partito venti anni prima per una missione di sola andata verso Nettuno per cercare segni di vita aliena. Il figlio, ingegnere dell’esercito, attraversa il sistema solare per cercare di ricostruire come mai la missione paterna sia fallita, nella speranza di ritrovarlo. Ma non è facile navigare nello spazio…

Già uscito al cinema negli Stati Uniti, il film è in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 26 settembre 2019. Ecco le due featurette in italiano dal film: