The Things They Carried è il nuovo film del quale faranno parte, oltre all’appena citato Tom Hardy, anche Pete Davidson e Stephan James

Non solo! Ne The Things They Carried, ci saranno poi Bill Skarsgård, Tye Sheridan, Ashton Sanders, Martin Sensmeier, Moises Arias e Angus Cloud. Tutti questi attori sono stati scritturati per questo film drammatico sulla guerra del Vietnam.

Il progetto è basato sul romanzo di Tim O’Brien che parla di un plotone di giovani soldati e delle loro esperienze in prima linea durante la guerra del Vietnam. Pubblicato nel 1990, il romanzo è basato sulle esperienze dirette di O’Brien come soldato nella 23a divisione di fanteria. Nel libro, i giovani di un plotone di soldati americani inviati a combattere sul campo durante la guerra del Vietnam si trovano nel caos e nella confusione mentre cercano di mantenere la loro sanità mentale aiutandosi anche l’un l’altro. La storia esplora i temi della paura, del coraggio, della colpa e della perdita.

Rupert Sanders dirigerà The Things They Carried a partire da una sceneggiatura adattata da Scott B. Smith. I produttori di questo film sono David Zander di MJZ e Hardy e Dean Baker della Hardy Son & Baker. Il produttore esecutivo del film è Amy T. Hu di MJZ. MadRiver International gestirà le vendite in tutto il mondo al prossimo mercato virtuale del cinema americano, che aprirà il 9 novembre. La società sta co-rappresentando i diritti nordamericani con la CAA Media Finance, che sta anche organizzando il finanziamento. La produzione dovrebbe iniziare all’inizio del 2021 in Thailandia.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO