Jurassic World: Dominion: online i primi 5 minuti di prologo del film [VIDEO]

Jurassic World: Dominion arriva nelle sale italiane il 9 giugno 2022

Jurassic World: Dominion è il terzo tassello del nuovo corso intrapreso da uno dei brand più famosi del mondo del cinema. Arrivato per la prima volta nel 1993, Jurassic Park (inspirato all’omonimo romanzo di Michael Crichton) ha portato sul grande schermo due sequel, Il mondo perduto – Jurassic Park (1997) e Jurassic Park III (2001) che non hanno mai uguagliato l’originale, ma che hanno costruito un universo. Nel 2015, finalmente, la saga ha ripreso vita con il quarto lungometraggio ovvero Jurassic World, seguito poi da Jurassic World – Il regno distrutto (2018) e quello inedito che sta per arrivare. Nuovi protagonisti e dinosauri per una storia che è sempre attuale e interessante.

Stavolta, però, i nostri eroi, in Jurassic World: Dominion, dovranno gestire una situazione del tutto particolare, con tutte le creature giurassiche che sono scappate dal parco e sono a piede libero in città. In tutto questo, i protagonisti avranno inoltre modo di rivedere vecchie conoscenze della saga, ovvero Ian Malcolm (Jeff Goldblum), Alan Grant (Sam Neill) ed Ellie Sattler (Laura Dern), la tripletta delle meraviglie che ha resi iconici i primi film. Mentre attendiamo la release della pellicola, il canale YouTube ufficiale di Jurassic World ha deciso di farci un’incredibile sorpresa. Difatti, è stato caricato un prologo di 5 minuti che funge da ponte a quello che vedremo all’interno della realizzazione. Non un trailer, quindi, ma qualcosa di più studiato. In questi pochi minuti la cura per il dettaglio e incredibile e sembra davvero tutto incredibile, mettendo ancora più hype nei confronti del progetto.

Il video, inoltre, è stato accompagnato dal primo poster ufficiale del lungometraggio che non fa che replicare quanto vediamo nella copertina del filmato ovvero un ragazzino che vede, riflesso su uno schermo cinematografico, la sagoma di un terribile T-Rex. Jurassic World: Dominion è prodotto da Amblin Entertainment, Latina Pictures, Legendary Entertainment, Perfect World Pictures ed Universal Pictures. L’opera, diretta da Colin Trevorrow (che ha diretto i due precedenti film) è accompagnato alla sceneggiatura da Emily Carmichael. La realizzazione arriva nelle sale italiane il 9 giugno 2022.