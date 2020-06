I Peabody Awards 2020 hanno premiato le storie più avvincenti e coinvolgenti di TV e media digitali

Tra i vincitori dei Peabody Awards 2020 ci sono show amati come Stranger Things, I Simpson e Watchmen di HBO, solo per citarne alcuni. In realtà, I Simpson ha ricevuto un premio istituzionale, un’onorificenza che va ai programmi che hanno avuto un impatto significativo sulla programmazione dei media e sul panorama culturale. L’elenco dei vincitori comprende 30 diversi show, documentari, podcast, programmi radiofonici e programmi per bambini, e potete trovare l’elenco completo dei vincitori di seguito.

“I vincitori di quest’anno sono un vivace gruppo di storie stimolanti, innovative e potenti. Fedeli allo spirito e all’eredità di Peabody, i nostri vincitori si distinguono anche per la presenza e la resilienza di molte voci emergenti e diverse“, ha affermato Jeffrey P. Jones, direttore esecutivo dei Peabody Awards. “Siamo particolarmente orgogliosi di festeggiare Frontline come una fonte incrollabile di verità attraverso il giornalismo di qualità quando entrambi sono al momento sotto attacco e I Simpson, una delle sitcom satiriche più divertenti e importanti dal punto di vista culturale degli ultimi tre decenni.“

Premi speciali: Premio alla carriera: Cicely Tyson

Il Board of Jurors del Peabody Awards ha selezionato Cicely Tyson come destinataria del premio Peabody Career Achievement Award. L’onorificenza è riservata alle persone il cui lavoro e impegno nei confronti dei media hanno lasciato un segno indelebile sul campo.

Premio istituzionale: Frontline

La serie di documentari investigativi di punta di PBS FRONTLINE è stata lanciata nel 1983 dal produttore esecutivo David Fanning, affermandosi rapidamente come la casa preminente per il giornalismo violento, riflessivo e consequenziale in televisione. Da allora, FRONTLINE ha vinto 20 Peabody Awards […] Ma non si è adagiato sugli allori. Sotto la guida di Raney Aronson-Rath, l’organizzazione non solo ha prosperato continuando la sua solida produzione di film (con una ancora maggiore diversità di registi), ma ha anche ampliato i suoi canali di reportistica e distribuzione avventurandosi audacemente nell’era digitale. Ha abbracciato nuove forme di giornalismo investigativo, sviluppando realtà virtuale e storie basate sul web (vincendo due premi Peabody-Facebook Futures of Media per lo storytelling digitale) e lanciando THE FRONTLINE DISPATCH, una serie di podcast investigativi.

In un momento in cui viene messa in discussione la fiducia nei media, quando i giornalisti vengono casualmente scelti come “nemici del popolo” e quando i resoconti basati sui fatti sono spesso oscurati dall’opinione e dall’ideologia mascherate da verità, Peabody onora il coerente, duro e eccellente giornalismo che FRONTLINE offre al pubblico americano e al mondo.

Premio istituzionale: The Simpsons

Il 17 dicembre 1989, le nuvole si separarono nell’ormai iconica sequenza di apertura de I Simpson, invitando per la prima volta il mondo nella città di Springfield. Già ben noto ai fan di The Tracey Ullman Show, che ha diretto una serie di cortometraggi animati dal creatore Matt Groening a partire dal 1987, Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie sono presto arrivati alla fama internazionale. I Simpson, con quasi 700 episodi completi fino ad oggi, è ora la serie in prima serata con sceneggiatura più lunga della storia della televisione americana e probabilmente il programma più riconosciuto a livello globale nella storia. Dopo un decennio di sitcom comiche familiari, lo sfacciato splash giallo de I Simpson in TV ha aperto la strada a una modalità di commedia più satirica-parodistica, profondamente ironica.

Intrattenimento:

Chernobyl

David Makes Man

Dickinson

Fleabag

Ramy

Stranger Things

Succession

Unbelievable

Watchmen

When They See Us

Documentari

Apollo 11

For Sama

Independent Lens: Hale County This Morning, This Evening

POV: Inventing Tomorrow

POV: Midnight Traveler

POV: The Distant Barking Of Dogs

POV: The Silence Of Others

Surviving R. Kelly

The Edge of Democracy

True Justice: Bryan Stevenson’s Fight For Equality

Podcast/Radio:

Dolly Parton’s America

Have You Heard George’s Podcast?

In The Dark: The Path Home

Threshold: The Refuge

News:

A Different Kind Of Force: Policing Mental Illness

American Betrayal

Long Island Divided

The Hidden Workforce: Undocumented In America

Unwarranted

Bambini & Ragazzi

Molly Of Denali

