Oscar 2024: Barbie vince la Miglior Canzone Originale

Nella notte degli Oscar, tra le categorie più tecniche ma non meno importanti, il premio per il Miglior Canzone Originale gioca un ruolo fondamentale nel riconoscere l’eccellenza nell’arte del suono cinematografico. Quest’anno, la competizione è stata intensa, con una lista di candidati eccezionali.

Il vincitore del premio per la Miglior Canzone Originale è What I was made for, scritto da Billie Eilish per Barbie. Il brano, subito dopo l’uscita del film, è diventato un vero e proprio successo e diventando subito riconoscibile. La cantante, dopo essere salita sul palco degli Oscar, ha ringraziato la sua migliore amica “che da piccola giocava con lei con le Barbie” e i suoi insegnanti.

Barbie è un successo agli Oscar 2024

Tra gli altri vincitori delle canzoni c’è il premio Miglior Sonoro che è andato La Zona d’Interesse. Il film si è distinto per la sua straordinaria qualità sonora, che ha contribuito in modo significativo a creare un’atmosfera coinvolgente e immersiva per gli spettatori. Si tratta della prima vittoria agli Oscar del compositore. A vincere il premio per la Miglior Colonna Sonora Originale è stato invece Oppenheimer.

Tra i candidati per il premio Miglior Canzone Originale, c’erano: American Symphony: It Never Went Away, Barbie: I’m Just Ken, Barbie: What Was I Made For?, Flamin’ Hot: The Fire Inside e Killers of the Flower Moon: Wahzhazhe. Ogni canzone ha contribuito a definire l’identità e l’emozione dei rispettivi film.

Inoltre, tra i nominati per il premio Miglior Sonoro, The Creator, Mission Impossible: Dead Reckoning – Part I, Maestro, Oppenheimer e La zona d’interesse hanno catturato l’attenzione della giuria e degli spettatori. Come candidati per il premio Miglior Colonna Sonora Originale abbiamo visto American Fiction, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Indiana Jones e il quadrante del destino e Povere creature!. Ognuno di questi film ha portato con sé una colonna sonora unica, in grado di trasportare gli spettatori in mondi fantastici e di emozionarli profondamente.

