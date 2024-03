Oscar 2024: Robert Downey Jr. vince il premio di miglior attore non protagonista

I nominati di quest'anno hanno consegnato interpretazioni straordinarie, guadagnandosi la nomination agli Oscar come miglior attori non protagonisti.

Nella notte più luminosa di Hollywood, il mondo del cinema ha applaudito i talenti più brillanti nella 96ª edizione degli Oscar. Tra le categorie più ambite e dibattute, il premio per il Miglior Attore non Protagonista ha catturato l’attenzione degli spettatori di tutto il mondo.

A vincere il premio come Miglior Attore non Protagonista è stato, con il film candidato agli Oscar come Miglior Film Oppenheimer, Robert Downey Jr. Si tratta del primo Oscar vinto dall’attore e la sua terza candidatura agli Academy.

I nominati di quest’anno hanno consegnato interpretazioni straordinarie, guadagnandosi la nomination. Sterling K. Brown ha sorpreso con la sua interpretazione in American Fiction, mentre Robert DeNiro ha affascinato il pubblico con il suo ruolo in Killers of the Flower Moon. Robert Downey Jr. ha dimostrato la sua versatilità in Oppenheimer, mentre Mark Ruffalo ha emozionato con la sua performance in Povere creature!

Dopo essere salito sul palco degli Oscar, Robert Downey Jr. ha ringraziato la sua “terribile infanzia” e gli Academy, per poi ringraziare sua moglie che lo ha “salvato come un cagnolino”. L’attore di Iron Man ha poi ringraziato il suo agente e la sua stylist, sottolineando quanto questo film sia stato importante per lui più di quanto potesse essere lui importante per il film.

Come già era stato previsto dopo la vittoria ai Golden Globe, Robert Downey Jr. ha vinto la categoria come Miglior Attore non protagonista, aggiudicandosi il suo primo Oscar nell’intera carriera.

