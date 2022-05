È arrivato il momento dell’anno più atteso da tutti gli appassionati del mondo del cinema: l’annuncio delle nomination dei premi Oscar. Con una live iniziata oggi alle 14, Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross hanno annunciato le candidature per gli Academy Awards, i premi più ambiti e scintillanti di Hollywood. Quest’anno, in un’edizione posticipata a causa del COVID, la serata di premiazione si terrà domenica 27 marzo sul palco dell’iconico Dolby Theatre di Los Angeles. Ancora nessuna notizia per quanto riguarda un eventuale presentatore per la serata, anche se ABC ha confermato che la cerimonia ne avrà uno, per la prima volta in tre anni.

L’emozionante film autobiografico di Kenneth Branagh Belfast guida le nomination degli Oscar con 7 candidature, tra cui quella per il Miglior film. Presente anche l’Italia con Paolo Sorrentino e il suo acclamato È stata la mano di Dio, il costumista Massimo Cantini Parrini per il suo eccelso lavoro in Cyrano e il film d’animazione Pixar Luca. Due candidature anche per la Marvel, per gli effetti speciali di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e Spider-Man: No Way Home.

Oscar 2022: tutte le nomination

Miglior film

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

Una famiglia vincente – King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Story

Miglior regia

Kenneth Branagh – Belfast

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – Il potere del cane

Steven Spielberg – West Side Story

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La figlia oscura

Penélope Cruz – Madres Paralelas

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Miglior attore protagonista

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick… BOOM!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Miglior attrice non protagonista

Jessie Buckley – La Figlia Oscura

Ariana DeBose – West Side Story

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – Il potere del cane

Aunjanue Ellis – King Richard

Miglior attore non protagonista

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Jesse Plemons – Il potere del cane

JK Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

Miglior film d’animazione

Encanto

Flee

Luca

I Mitchell contro le macchine

Raya e l’ultimo drago

Miglior sceneggiatura originale

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

La persona peggiore del mondo

Miglior sceneggiatura non originale

CODA

Drive My Car

Dune

La Figlia Oscura

Il potere del cane

Miglior film in lingua straniera

Drive My Car

Flee

È stata la mano di Dio

Lunana: A Yak in the Classroom

La persona peggiore del mondo

Miglior fotografia

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Dune

Miglior montaggio

Don’t Look Up

Dune

King Richard

Il potere del cane

Tick, Tick.. Boom!

Miglior sonoro

Belfast

Dune

No time to die

Il potere del cane

West Side Story

Miglior scenografia

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Migliori costumi

Crudelia

Cyrano

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

West Side Story

Miglior trucco

Il principe cerca figlio

Crudelia

Dune

Gli occhi di Tammy Faye

House of Gucci

Migliori effetti speciali

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Spider-Man: No Way Home

Miglior colonna sonora

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Madres Paralelas

Il potere del cane

Miglior canzone originale

Be Alive (King Richard)

Dos Oruguitas (Encanto)

Down to Joy (Belfast)

No Time to Die (No Time to Die)

Somehow You Do (Four Good Days)

Miglior cortometraggio

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Miglior cortometraggio d’animazione

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Miglior documentario

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Writing with Fire