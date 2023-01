Harry Potter: 5 magiche novità sul franchise in uscita nel 2023

Non riuscite a vivere senza Harry Potter?! Potterhead il 2023 sarà il vostro anno, dato che sono in serbo tante sorprese per voi. Scopriamo quali.

Siamo giunti al 2023 e, nonostante siano trascorsi 16 anni da quando J.K. Rowling ha pubblicato l’ultimo libro della saga con protagonista il maghetto più famoso del mondo, Harry Potter e i doni della morte, e ben 12 anni dalla conclusione della tanto amata saga cinematografica, i fan amano e continueranno ad amare il mondo di Hogwarts. Il legame tra i Potterhead e il mondo magico è un qualcosa di indissolubile, che probabilmente non svanirà mai. Per questo motivo, ogni volta che viene annunciato l’uscita di un articolo relativo ad Harry Potter, i fan fremono alla solo idea di poter avere tra le mani qualcosa che possa riportarli indietro nel tempo, direttamente in quel luogo che hanno tanto amato da bambini/adolescenti e nel quale spesso rifuggivano. Abbiamo una buona notizia per voi, il 2023 sarà un anno davvero ricco del maghetto che tanto amate.

Ecco tutte le sorprese di Harry Potter in uscita nel 2023

1. Hogwarts Legacy è una delle più grandi attese di Harry Potter per il 2023

Indubbiamente una delle cose che i fan di Harry Potter aspettano di più nel 2023 è il videogame Hogwarts Legacy, già un bestseller ancora prima della sua release ufficiale, in cui è possibile sperimentare una nuova storia ambientata ad Hogwarts nel 1800. Il gioco si focalizza sul tuo personaggio, che è uno studente che detiene la chiave di un antico segreto che minaccia di fare a pezzi il mondo magico. Fatti degli alleati, combatti i maghi oscuri e decidi il destino del mondo magico dal 10 febbraio, giorno in cui Hogwarts Legacy uscirà disponibile per Playstation5, Xbox Series X|S e PC, mentre i possessori della PlayStation4 e una Xbox One dovranno attende un po’ più a lungo, fino al 4 aprile 2023; i giocatori di Nintendo Switch sono i più sfortunati in assoluto, in quanto dovranno attendere fino al 25 luglio.

2. Una serie di eventi ai Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter

Come ogni anno i favolosi Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter organizzano una serie di eventi per immergere i fan nuovamente nel magico mondo di Hogwarts. Nel 2023 sono previste delle giornate a tema imperdibili:

Marachelle Magiche : Dal 21 gennaio al 18 aprile 2023, i fan potranno scoprire i trucchi cinematografici che si celano nella saga, con scherzi e incidenti presentati nel corso di questo nuovo allestimento. Come sono stati creati i momenti più malandrini che si trovano nei film del franchise? Non vogliamo rivelarvi troppo, altrimenti che gusto c’è, ma tra le tante sorprese che vi attendono, assisterete a delle dimostrazioni indimenticabili, come la spiegazione delle ingegnose inquadrature che hanno creato l’effetto generato dal mantello dell’invisibilità, e potrete cimentarvi personalmente nella creazione di una Strillettera origami.

: Dal 21 gennaio al 18 aprile 2023, i fan potranno scoprire i trucchi cinematografici che si celano nella saga, con scherzi e incidenti presentati nel corso di questo nuovo allestimento. Come sono stati creati i momenti più malandrini che si trovano nei film del franchise? Non vogliamo rivelarvi troppo, altrimenti che gusto c’è, ma tra le tante sorprese che vi attendono, assisterete a delle dimostrazioni indimenticabili, come la spiegazione delle ingegnose inquadrature che hanno creato l’effetto generato dal mantello dell’invisibilità, e potrete cimentarvi personalmente nella creazione di una Strillettera origami. Alla scoperta di Hogwarts : Dal 2 maggio al 4 settembre 2023, lo Studio Tour festeggerà il suo 11° anno con un invito alla scuola di magia! Sei invitato a fare un salto indietro nel tempo e ad apprendere i segreti dei primi anni di Harry alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Dalla sua prima lettera di accettazione all’essere smistato in Grifondoro, e molto altro ancora.

: Dal 2 maggio al 4 settembre 2023, lo Studio Tour festeggerà il suo 11° anno con un invito alla scuola di magia! Sei invitato a fare un salto indietro nel tempo e ad apprendere i segreti dei primi anni di Harry alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Dalla sua prima lettera di accettazione all’essere smistato in Grifondoro, e molto altro ancora. Arti Oscure : Dal 15 settembre al 5 novembre 2023, gli appassionati di Harry Potter e di Halloween non potranno che essere felici, in quanto tornerà il popolare allestimento che celebra le Arti Oscure. Hogwarts si travestirà in una sua versione più oscura e tutti i luoghi che conoscete verranno trasformati in una versione adatta alla notte più spaventosa dell’anno.

: Dal 15 settembre al 5 novembre 2023, gli appassionati di Harry Potter e di Halloween non potranno che essere felici, in quanto tornerà il popolare allestimento che celebra le Arti Oscure. Hogwarts si travestirà in una sua versione più oscura e tutti i luoghi che conoscete verranno trasformati in una versione adatta alla notte più spaventosa dell’anno. Hogwarts sotto la neve: Dall’11 novembre 2023 al 14 gennaio 2024, potrete festeggiare il Natale nel mondo magico, con la Sala Grande decorata con i toni argento ghiaccio visti nelle scene del Ballo del Ceppo, con la Foresta Proibita ricoperta di un manto di neve cinematografica e tante altre sorprese.

3. Warner Bros. Studio Tour Tokyo sarà una delle novità del 2023 relative al mondo di Harry Potter

Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter verrà inaugurato nell’estate del 2023, nell’ex luogo in cui sorgeva il parco divertimenti giapponese di Toshimaen. L’attrazione è stata creata sul modello dei Warner Bros. Studio Tour London, ma avrà anche delle novità rispetto al suo predecessore. Come a Londra, sarà possibile camminare attraverso i set e guardare gli oggetti di scena e i costumi realizzati dai registi britannici originali nella serie di film di Harry Potter e Animali fantastici, in più però saranno presenti ritratti in movimento con cui scattarsi foto, scale a cui piace cambiare e molto altro. The Making of Harry Potter di Tokyo sarà di circa 30.000 metri quadrati e ci vorrà circa mezza giornata per visitarlo.

Oltre al nuovo Tour, due stazioni ferroviarie di Tokyo subiranno un restyling a tema Wizarding World. Naturalmente, questo include la stazione di Toshimaen, che sarà rinnovata per assomigliare alla stazione ferroviaria di Hogsmeade descritta nei libri di Harry Potter, e la stazione di Ikebukuro, le cui modifiche (ispirate alla stazione ferroviaria di Kings Cross a Londra) riguarderanno principalmente due binari utilizzati per i treni che servono Toshimaen. I lavori di ristrutturazione delle stazioni dovrebbero essere completati nella primavera del 2023.

4. Wizarding World Festival: Harry Potter

Per la prima volta in assoluto, la comunità globale dei fan si riunisce per celebrare il mondo magico! Il Wizarding World Festival di Harry Potter è in arrivo negli Stati Uniti nel 2023. Si tratta di un vero e proprio festival, che alternerà dibattiti, sessioni di foto e autografi, incontri con ospiti, proiezioni, contest, cosplay, annunci speciali. Ancora non è stato rivelato nulla di certo relativamente alla location esatta e al programma. Per rimanere aggiornati continuate a seguirci sui nostri canali, appena sapremo qualcosa di certo non attenderemo a comunicarvelo prontamente.

5. MinaLima pubblicherà Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è tra le novità del 2023 relative all’amata saga

Nel mese di ottobre 2022 la coppia grafica britannica MinaLima ha annunciato di avere in lavorazione un’altra piccola opera d’arte: l’edizione illustrata di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, in pubblicazione nel 2023. MinaLima ha pubblicato le precedenti edizioni speciali Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Il duo grafico si contraddistingue per inserire nelle edizioni illustrate dei disegni ricchi di curiosità ed elementi interattivi, come le rappresentazioni pop-up di Diagon Alley presenti nel primo libro della loro edizione.