Dal prossimo 13 giugno è disponibile l’uscita home video de Il corriere – The Mule, ultimo film di Clint Eastwood, in DVD, Blu-Ray™ e 4K Ultra HD™

Arriva disponibile per l’acquisto l’edizione italiana home video dell’ultimo film del premio Oscar Clint Eastwood, Il corriere – The Mule, a partire dal prossimo 13 giugno. Per omaggiare il lavoro del regista statunitense Warner Bros. Entertainment Italia presenta la pellicola in tre edizioni (DVD e Blu-Ray™ e 4K Ultra HD™). In aggiunta sarà disponibile una variant dell’edizione Blu-Ray™ in formato steelbook, con copertina in metallo e artwork esclusiva.

Dopo quasi dieci anni dal successo di critica e di pubblico per Gran Torino (2009), Clint Eastwood torna a collaborare con lo sceneggiatore Nick Schenk e dirige una pellicola di forte impatto visivo ed emotivo. La trama ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto vede lo stesso regista interpretare un anziano uomo, Earl Stone, alle prese con le difficoltà economiche della propria impresa costretta alla chiusura; disposto a tutto pure di aiutare economicamente la famiglia Earl decide di diventare un trafficante di droga per conto del cartello messicano. La potenza de Il corriere – The Mule è omaggiata nei contenuti speciali delle edizioni home video: tra i contenuti speciali del DVD è presente lo speciale Making of Il Corriere – The Mule: Nobody Runs Forever (il contenuto porta lo spettatore a scoprire il dietro le quinte del film e di ammirare Clint Eastwood all’opera sul set); oltre al backstage appena presentato, l’edizione Blu-Ray™ presenta anche il video musicale Don’t Let the Old Man In, la ballata di Toby Keith che accompagna gli ultimi fotogrammi del film: un inno, ispirato da una conversazione tra il musicista e Clint Eastwood, che esorta chiunque a non lasciarsi abbandonare dal peso della vita e dello scorrere del tempo.