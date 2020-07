Per la prima volta, in occasione dei 35 anni compiuti dal primo film di Ritorno al Futuro, esce il box in 4K Back to the future: The Ultimate Trilogy

Nel mese di ottobre, in occasione del Back to the Future Day, il cult di Robert Zemeckis sarà per la prima volta disponibile all’acquisto nella versione 4K. Ritorno al Futuro rappresenta la parte più bella del cinema e sono in tanti, soprattutto i collezionisti più incalliti, ad attendere l’uscita del cofanetto che non solo presenterà i tre film nella loro versione più bella e curata ma permetterà ai fan della saga di scoprire numerosi contenuti speciali. Ricordiamo che la trilogia è nata grazie alla collaborazione di Zemeckis (regista), Steven Spielberg (produttore esecutivo) e Bob Gale (produttore e sceneggiatore). Proprio quest’ultimo si è collegato via Skype con il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, dove ha avuto luogo un panel speciale dedicato al film.

L’uscita di Back to the future: The Ultimate Trilogy è quindi prevista per il 21 ottobre e omaggerà il primo film della trilogia che è arrivato nei cinema esattamente 35 anni fa. Chiunque acquisterà il cofanetto, di cui è già disponibile il pre-order, avrà modo di visionare un bonus disc che contiene, tra le altre cose, rari video delle audizioni di star come Ben Stiller. Ci sarà poi la possibilità di acquistare delle limited edition: la Limited Edition Gift Set che include una replica esclusiva dell’iconico Hoverboard; la Limited Steelbook Collection che include tre steelbook con un design unico.

Di seguito, i contenuti speciali del box Back to the Future The Ultimate Trilogy:

Un futuro alternativo – Video perduti delle audizioni (Inedito) – Scopri il Ritorno al futuro che avrebbe potuto essere grazie a materiale video esclusivo con star oggi famose;



Il museo di Hollywood diventa Back to the Future (Inedito) – Unisciti allo sceneggiatore e produttore Bob Gale per un tour ravvicinato dei gadget e souvenir del film;

Back to the Future: The Musical, Dietro le quinte (Inedito) – Uno sneak peek del nuovo show musicale con un Q&A insieme a cast e team creativo;

Could You Survive The Movies? (Inedito) – Esplora la magia e la scienza di Ritorno al Futuro;

2015 Messaggio da Doc Brown;

Outatime, Rimettere a posto la DeLorean;

Guardare Ritorno al Futuro (La sceneggiatura, Affidare il ruolo di Marty McFly; Christopher Lloyd parla di Doc Brown; La macchina del tempo DeLorean; Creare Hill Valley; Preparazione alla scena “Johnny B. Goode”; La colonna sonora; Il montaggio; Il retaggio;

Ritorno al Futuro – La serie animata;

2015 Pubblicità (Jaws 19 trailer e Pubblicità Hoverboard);

