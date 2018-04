Ecco il trailer del film di Hong Sang-soo The Day After

The Day After è un film che il mondo del cinema segue da molto tempo. Dopo la sua anteprima al Festival di Cannes dello scorso anno, abbiamo atteso il rilascio ufficiale, finora senza successo. E con il film che debutterà finalmente in alcuni Paesi occidentali tra maggio e giugno (per ora non si conoscono i dettagli di una diffusione italiana), ora possiamo anche mostrarvi un trailer e un poster esclusivi per il film.

Dal regista Hong Sang-soo, forse meglio conosciuto per i suoi film Hahaha e Right Now, Wrong Then, The Day After è un film che ha accontentato pienamente i gusti dei critici di Cannes. Come potete vedere nel trailer, la rigida cinematografia in bianco e nero aggiunge qualcosa di speciale a questa storia di una giovane donna che viene catturata nel mezzo di una sordida relazione e di un caso di identità errata. The Day After è un altro grande film nella lunga carriera dell’acclamato regista coreano.

Come abbiamo accennato, il film è stato scelto per competere lo scorso anno a Cannes, e abbiamo avuto la fortuna di vedere il film: QUI potete leggere la nostra recensione. Ecco la sinossi: