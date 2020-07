Radioactive è la storia della grande scienziata polacca Marie Curie e questa è la sinossi ufficiale del film, del quale vi proponiamo un nuovo trailer appena uscito negli USA:

Dagli anni 1870 all’era moderna, RADIOACTIVE è un viaggio attraverso i lasciti duraturi di Marie Curie: le sue relazioni appassionate, scoperte scientifiche e le conseguenze che seguirono per lei e per il mondo. Dopo aver incontrato il collega scienziato Pierre Curie, i due si sposano e cambiano per sempre il volto della scienza scoprendo la radioattività. Il genio delle scoperte che cambiano il mondo dei Curies e il conseguente premio Nobel spingono la coppia devota alla ribalta internazionale.