Per niente al mondo: trama, trailer e cast del film di Ciro D’Emilio

Ciro D’Emilio ci immerge in un’odissea emotiva con Per niente al mondo, un film incentrato sull’animo umano, esplorando i temi della giustizia, della vendetta e della redenzione. La messa in onda è in programma per questa sera su Rai 4. Andiamo a scoprire la trama (senza incorrere in spoiler), il trailer ufficiale e i maggiori componenti del cast, coi rispettivi ruoli interpretati.

La trama, il trailer e il cast di Per niente al mondo

Bernardo è uno chef di successo. Il sacrificio, la passione e l’ambizione lo hanno condotto molto lontano. È lì dove sperava sempre di poter arrivare, ma un evento gli toglie tutto. A causa di un errore giudiziario, viene condannato senza avere nessuna colpa.

A quel punto, una volta solo e assorto tra mille pensieri, dovrà prendere una decisione cruciale, in grado di condizionarne il futuro: accettare il destino o lottare per riprendere ciò che gli hanno tolto? L’ossessione della vendetta lo divorerà, spingendolo ad assumere delle scelte radicali, fino a metterne in discussione la stessa umanità. Condividiamo il trailer ufficiale, pubblicato in prossimità del rilascio della pellicola:

Per niente al mondo è un film drammatico del 2022 di Ciro D’Emilio, avente come protagonista Guido Caprino nei panni di Bernardo, un uomo tormentato dalla rabbia e dal senso di rivalsa. Una parte centrale nello svolgere delle vicende è poi stata assegnata a Boris Isaković: veste i panni di Elia, un compagno di cella che offre al personaggio principale una prospettiva differente sulla vita.

Invece, Irene Casagrande impersona Giuditta, la figlia di Bernardo, impegnata a comprendere il padre e a ricucire i pezzi della loro famiglia. Completano il cast (tra parentesi il ruolo assegnato): Antonella Attili (Nadia), Valentina Carnelutti (Angela), Diego Ribon (Caroti), Antonio Zavatteri (Sergio), Josafat Vagni (Armando).

