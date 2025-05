Milarepa: trailer e data d’uscita del film di Louis Nero con Harvey Keitel

Annunciata la data d’uscita di Milarepa, film diretto da Louis Nero (Pianosequenza, Rasputin, Il Mistero di Dante, The Broken Key) con un cast d’eccezione e internazionale composto guidato da Harvey Keitel (Mean Streets, Taxi Driver, Pulp Fiction, Bastardi Senza Gloria), Isabelle Allen (I Miserabili, The Contract, Safe) e F Murray Abraham (Amadeus, Grand Hotel Budapest, La Dea dell’Amore, Scoprendo Forrester). Il film, girato in Sardegna e prodotto da L’AltroFilm, sarà disponibile nei cinema italiani dal 19 giugno.

La trama e il restante cast del film Milarepa

La sinossi di Milarepa recita: “Un mondo post-apocalittico. La natura ha sopraffatto la tecnologia. Mila è devastata dall’uccisione di suo padre. Spinta da sua madre, ottiene la sua vendetta imparando a padroneggiare il potere segreto della natura. Così, Mila inizia un viaggio per redimersi dalle malvagità che ha commesso. Nel cast ci sono anche Angela Molina (Quell’oscuro oggetto del desiderio, Carne tremula), Franco Nero (Django, Crimini di Stato, Die Hard 2, Django Unchained, L’Esorcista del Papa), Hal Yamanouchi (The Wolverine, La Vita Acquatica di Steve Zossou), Diana Dell’Erba (Le Valigie di Tulse Luper, Vincere, The Broken Key, L’Uomo che Disegnò Dio), Bruno Bilotta (The Tourist, American Assassin, La Rosa Velenosa, The Equalizer 3), Michael Ronda (Soy Luna, Como Dice el Dicho, Once, Control Z), Iazua Larios (Apocalypto, Song For Maria, Totem) e Kaitlyn Kemp (Guns of Redemption, I am your Driver).

Milarepa è stato realizzato con il contributo della Regione Sardegna l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, con il sostegno del Comune di Cagliari – Film Commission, il fondo Sardegna Film Commission – Fondo Ospitalità e con il supporto logistico della Fondazione della Sardegna Film Commission – Regione Autonoma della Sardegna tramite il Fondo Location. Il film si avvale dei costumi di Alessandro Lai, della scenografia di Paki Meduri, del trucco di Vittorio Sodano, della fotografia di Micaela Cauterucci e della colonna sonora di Andrea Guerra.