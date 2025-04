Malamore: il nuovo trailer ufficiale dell’opera prima di Francesca Schirru

Malamore è ambientato in Puglia e racconta la storia della giovane Mary, che si ritrova invischiata in una relazione tossica e malata.

La 01 Distribution ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale di Malamore, opera prima di Francesca Schirru che vede nel cast Giulia Schiavo (Sotto il sole di Riccione, Il Patriarca), Simone Susinna, Antonella Carone, Antonio Orlando, Simon Grechi e con la partecipazione speciale di Domenico Fortunato. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 8 maggio.

La trama e il nuovo trailer ufficiale di Malamore

Mary (Giulia Schiavo) è la giovane amante del pregiudicato Nunzio (Simone Susinna), sposato a sua volta con la capoclan Carmela (Antonella Carone). Quando la ragazza incontra Giulio (Simon Grechi), il nuovo insegnante di equitazione del maneggio che frequenta, trova la forza di troncare questa relazione tossica. Nunzio, in attesa di uscire dal carcere da dove continua a gestire i suoi business e i suoi traffici illeciti, invia il suo sgherro Michele (Antonio Orlando), amico d’infanzia di Mary, per metterla in guardia e cercare di farle cambiare idea. Ma Mary vuole finalmente sentirsi ‘libera’ e decide di andare via per qualche giorno. La sua partenza ferirà l’orgoglio di Nunzio, che uscito finalmente di galera potrà dare sfogo a tutta la sua ira, in un mondo corrotto dove i veri elementi sovversivi sembrano essere l’amore e l’amicizia.

Malamore è una produzione Altre Storie in collaborazione con Rai Cinema e realizzata con il contributo del MiC e con il sostegno della Regione Puglia | Apulia Film Commission e della Regione Lazio.