L’ordine del tempo: trama, trailer e cast del film di Liliana Cavani

E se avessimo le ore contate? Liliana Cavani torna dietro la macchina da presa con alcuni dei nomi più importanti del cinema italiano.

“Goditi ogni momento come se fosse l’ultimo”. Non è più un consiglio da manuale di self-help, ma la premessa brutale del film di Liliana Cavani, L’ordine del tempo, in onda stasera su Rai 3 alle 21.00. Tornata dietro la macchina da presa a novant’anni, la regista sceglie di raccontare l’istante in cui il tempo smette di essere un concetto astratto e diventa una sentenza.

La trama, il trailer e il cast de L’ordine del tempo

In una splendida villa sul mare, un gruppo di amici si ritrova, come ogni anno, per festeggiare un compleanno. Tra brindisi, ricordi e battute, Elsa e il marito Pietro pensano di avere la serata in mano, finché Enrico, fisico e compagno di vecchia data, sgancia la bomba: il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore. La notizia travolge anche gli altri invitati: Paola con il marito Viktor, la ricercatrice Giulia, la giornalista Jasmine, Greta con Jacob, psicanalista, e persino Suor Raffaella insieme alla giovane Anna.

Da quel momento i rapporti si mostrano per quello che sono, nel bene e nel male. In una sola notte d’estate i protagonisti fanno i conti con la possibilità che quelle vissute siano davvero le loro ultime ore.

Per l’occasione Cavani ha riunito un cast di primo piano del cinema italiano: Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Kseniya Rappoport, Richard Sammel e Valentina Cervi.

Il titolo richiama apertamente le riflessioni scientifiche e filosofiche sul concetto di tempo: cosa significa quando non si ha più la certezza del futuro? È un flusso lineare, o un attimo dilatato fino a sembrare eterno? Domande prive per loro stessa natura di una risposta universale. Quelle dei protagonisti le scopriremo stasera sintonizzandoci su Rai Tre.

