Anche se non avete una grossa conoscenza delle armi, avrete sicuramente sentito nominare in qualche occasione la parola Winchester, nome di uno dei più famosi produttori di armi di sempre. Il nuovo film La vedova Winchester cercherà di mostrarci una parte davvero sinistra dell’oscura eredità lasciata a sua moglie.

Diretto dai fratelli Spierig (Saw: Legacy e Predestination) e interpretato da Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook, Angus Sampson e Finn Scicluna-O’Prey, il film racconta la storia (un po’ romanzata) di Sarah Winchester, che costruì un’epica, sconfinata villa – caratterizzata da vicoli ciechi e scalinate che portavano nel nulla – che credeva essere infestata dagli spettri di coloro che erano stati uccisi dall’arma inventata dal marito. Secondo la donna, questi avevano un conto in sospeso la sua famiglia che, in fondo, ha costruito la sua fortuna sul sangue. Ecco la sinossi ufficiale:

Ispirato da eventi reali. Su un tratto isolato di terra a 50 miglia da San Francisco si trova la casa più infestata del mondo. Costruita da Sarah Winchester, (premio Oscar Helen Mirren) erede della fortuna Winchester, è una casa che non conosce confini. Costruita per 24 ore su 24 e per 7 giorni su 7 per decenni, la casa è alta sette piani e contiene centinaia di stanze. All’esterno sembra un mostruoso monumento alla follia di una donna disturbata. Ma Sarah non sta costruendo per sé quella dimora, per sua nipote (Sarah Snook) o per il travagliato dottor Eric Price (Jason Clarke) che ha chiamato nella sua casa. Sta costruendo una prigione, un manicomio per centinaia di fantasmi vendicativi e i più terrificanti hanno un conto in sospeso con i Winchester…