La baia del silenzio: trama, trailer e cast del thriller girato anche in Liguria

Una famiglia apparentemente perfetta, sconvolta da un dramma improvviso: in un viaggio attraverso l'Europa, La baia del silenzio promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo frame.

In tanti hanno provato a seguire le orme di Hitchcock, ma solo in pochi sono riusciti a non sfigurare al confronto. Affonda le radici nel mistero e nell’intensità emotiva La baia del silenzio, thriller del 2020 in onda questa sera, alle 21.20, su Rai 4. Andiamo a scoprire la trama, il trailer e il cast.

La trama, il trailer e il cast de La baia del silenzio

Londra. Rosalind, affermata artista, vive all’ombra del Big Ben con il suo compagno Will, patrigno anche delle sue figlie gemelle di otto anni. Un quadretto familiare da favola. Ma cosa sono, in fondo, le favole se non fragili illusioni?

Di colpo, Rosalind scompare insieme ai bambini e alla giovane tata. Temendo sia successo loro qualcosa, Will parte in un avventuroso viaggio lungo l’Europa. Con i pochi indizi a disposizione, ma una volontà incrollabile, riesce a localizzare la famiglia sulla cima di una scogliera in Normandia.

Quando l’incubo sembra finito, un nuovo dramma sconvolge i piani: il figlio è morto in circostanze misteriose. Sotto stato di choc, Rosalind non riesce a raccontare cosa sia accaduto, e le gemelle evitano di proferire parola. Inoltre, Candy è svanita nel nulla. Per un breve assaggio su cosa vi aspetta, vi condividiamo il trailer ufficiale:

Diretto dalla regista Paula van der Oest, il film, un thriller anglo-olandese, vede come protagonisti Olga Kurylenko e Claes Bang, rispettivamente nei panni di Rosalind e Will. Completano il cast (tra parentesi il personaggio interpretato): Brian Cox (Milton), Alide Krige (Vivian), Assaad Bouab (Pierre Laurent). Parte della pellicola è girata a Sestri Levante, un incantevole angolo della nostra penisola che aggiunge ulteriore fascino alle scene. Preparatevi a una serata di tensione e colpi di scena: La baia del silenzio vi attende con una storia che terrà il fiato sospeso fino all’ultimo frame.

Leggi anche Heretic: trailer e data d’uscita dell’horror con protagonista Hugh Grant