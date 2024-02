Kina e Yuk – Alla scoperta del mondo: trailer e data d’uscita del film di Guillaume Maidatchevsky

Adler Entertainment ha rilasciato il trailer ufficiale di Kina e Yuk – Alla scoperta del mondo, film diretto da Guillaume Maidatchevsky (Ailo – Un’avventura tra i ghiacci e Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû) e ispirato ad una storia vera. L’uscita nelle sale italiane è stata fissata per il prossimo 7 marzo.

Trama e trailer di Kina e Yuk – Alla scoperta del mondo

Kina e Yuk sono una coppia di volpi polari pronte a mettere su famiglia e vivono serenamente fra i banchi di ghiaccio del Canada. La temperatura, però, è anormalmente mite e il cibo scarseggia, costringendo Yuk ad avventurarsi sempre più lontano per cacciare. Quando, all’improvviso, un terribile suono causato dallo scioglimento dei ghiacci sconvolge il maestoso panorama e separa le due volpi, ognuna isolata su un pezzo di ghiaccio. Dovranno affrontare molti pericoli ed esplorare nuovi territori nella speranza di ritrovarsi in tempo per la nascita dei loro piccoli.

Kina e Yuk alla scoperta del mondo vedrà la voce narrante di Benedetta Rossi, blogger, scrittrice e conduttrice tv diventata famosa con il suo Canale YouTube Fatto in casa da Benedetta e protagonista del celebre programma di Food Network Fatto in casa per voi. “Ho deciso di raccontare la storia di Kina e Yuk perché amo la natura ed ho la fortuna di vivere da quando sono piccola nella natura, tra mare e montagne. Sono convinta che tutti, grandi e piccini, debbano vedere film emozionanti ed educativi come questo. Kina e Yuk non è solo una splendida avventura, è un racconto che ci ricorda quanto sia indispensabile il rispetto per la natura, tema di estrema attualità che deve essere portato sempre più all’attenzione del grande pubblico di tutte le età”, ha dichiarato la blogger.