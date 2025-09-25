In Your Dreams – Continua a sognare: il trailer del film d’animazione Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di In Your Dreams – Continua a sognare, film d’animazione scritto e diretto da Alex Woo e co-diretto e co-scritto da Erik Benson. Prodotto dal colosso di streaming insieme a Kuku Studios, il film verrà rilasciato sulla piattaforma il prossimo 14 novembre.

La trama e il trailer del film d’animazione In Your Dreams – Continua a sognare

In questa storia incantevole, Stevie (doppiata da Jolie Hoang-Rappaport) e suo fratello Elliot (doppiato da Elias Janssen) si avventurano in un mondo assurdo frutto della loro immaginazione per rendere la loro famiglia di nuovo perfetta. Se i fratelli riusciranno a resistere a una giraffa di peluche sarcastica, a cibi da colazione da zombie e alla regina degli incubi, il loro sogno potrebbe avverarsi.

Il cast vocale di In Your Dreams – Continua a sognare è composto anche dalla star di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Simu Liu, Craig Robinson, la star di The Penguin Cristin Milioti, Gia Carides, Omid Djalili, SungWon Cho e Zachary Noah Piser. Il film è stato prodotto da Tim Hahn e Gregg Taylor. Il montaggio è a cura di Ken Schretzmann, Nick Kenway, T.M. Christopher e Greg Knowles. La colonna sonora è di John Debney.