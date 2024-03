Il visionario mondo di Louis Wain: trama, trailer e cast del film con Benedict Cumberbatch

Ispirato all’eccentrica vita dell’artista britannico, su Rai Movie va in onda questa sera, a partire dalle ore 21.20, Il visionario mondo di Louis Wain, film del 2021 di Will Sharp dalla durata complessivo di 111 minuti.

Il volto principale è quello di Benedict Cumberbatch, già noto per aver vestito i panni di Sherlock Holmes nell’adattamento televisivo. Andiamo a scoprire la trama (senza incorrere in spoiler), il trailer e il cast, con le relative parti affidate.

La trama, il trailer e il cast de Il visionario mondo di Louis Wain

Il visionario mondo di Louis Wain, ambientato nella Londra dell’Ottocento, ripercorre le gesta del pittore, dalla sua ascesa alla fama nell’Inghilterra vittoriana ed edoardiana, alla caduta in disgrazia e all’oblio, provocata in parte dalla sua incapacità di gestire il successo e in parte da una probabile schizofrenia.

L’opera tenta di ricostruire il tormento interiore affrontato facendo ampi ricorso a colori accesi e vibranti, proposti in una messinscena originale e suggestiva. Tra i temi affrontati, si parla anche della relazione di Wain con la moglie Emily, che gli è rimasta accanto pure nei momenti più bui, senza venire mai meno alla promessa di matrimonio. Di seguito, condividiamo il trailer rilasciato in prossimità dell’arrivo nelle sale:

Il visionario mondo di Louis Wain è un film drammatico del 2021 di Will Sharpe che fa affidamento su un ricco cast, capitanato, come già detto in apertura, da Benedict Cumberbatch, nei panni dello stesso Louis Wain.

La squadra di attori è completata da (tra parentesi il ruolo affidato): Claire Foy (Emily, la moglie di Wain), Stacy Martin (Felicie, la sorella di Wain), Andrea Riseborough (Caroline, la madre di Wain), Toby Jones (Sir William Ingram, il proprietario del giornale presso cui Wain presta servizio), Nick Cave (il narratore).

