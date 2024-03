Il mio posto è qui: il trailer del film con Ludovica Martino e Marco Leonardi

Rilasciato il trailer ufficiale di Il mio posto è qui, film scritto e diretto da Cristiano Bortone (Caffé, 10 regole per fare innamorare) e Daniela Porto. Presentato in anteprima assoluta al Bif&st 2024 e con protagonisti Marco Leonardi e Ludovica Martino, il lungometraggio arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione.

Trama e trailer di Il mio posto è qui

Il mio posto è qui è ambientato all’indomani del Secondo conflitto mondiale in un paesino in Calabria. Racconta l’amicizia nata tra Marta e Lorenzo (Ludovica Martino e Marco Leonardi): lei è una ragazza madre, che è stata promessa in moglie a un uomo di cui non è innamorata; lui, invece, è un uomosessuale, noto per “organizzare i matrimoni” degli altri. Il loro incontro porterà alla nascita di un forte legame, che permetterà a entrambi di lottare contro i pregiudizi della piccola e bigotta comunità in cui vivono e a Marta di cercare il proprio posto nel mondo in qualità di donna.

Il mio posto è qui è stato prodotto da Orisa Produzioni in co-produzione con Goldkind Filmproduktion (Germania), con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, Apulia Film Commission e della Regione Lazio, Fondo Lazio Cinema International, POR-FESR 2014-2020. Le riprese si sono svolte tra Gerace (RC), storico borgo della Locride, e la Puglia.