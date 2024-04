IF – Gli amici immaginari: Il trailer del film con Cailey Fleming e Ryan Reynolds

La data di uscita italiana del film IF - Gli amici immaginari è fissata per il 16 maggio 2024

Siete pronti ad immergervi in un mondo di magia e avventura? Potrete farlo con IF – Gli Amici Immaginari, il nuovo film diretto da John Krasinski, noto per il suo lavoro su A Quiet Place. Ecco tutto quel che c’è da sapere.

IF – Gli amici immaginari: trama e cast

IF è un acronimo che sta per “Imaginary Friend” (Amico Immaginario), e narra la straordinaria avventura di una bambina di nome Bea, interpretata da Cailey Fleming, che possiede il superpotere di vedere gli amici immaginari di tutte le persone. Con questa abilità unica, Bea intraprende un’avventura magica per riunire gli IF dimenticati con i loro rispettivi bambini, portando allegria e felicità lungo il suo cammino.

Il cast di IF – Gli Amici Immaginari vanta volti conosciuti del cinema. Nel ruolo di protagonista c’è Cailey Fleming, nota per il suo ruolo in The Walking Dead, interpreta il ruolo di Bea, mentre il celebre attore Ryan Reynolds dà vita al personaggio di Cal, il vicino di casa di Bea che condivide il suo stesso dono di vedere gli amici immaginari. John Krasinski, volto iconico di The Office e regista del film, interpreta il padre di Bea. Accanto a loro, il cast include anche attori come Fiona Shaw, Alan Kim, Liza Colón-Zayas e Bobby Moynihan.

